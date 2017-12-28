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Türkiye'den ABD'ye 'güvence' cevabı

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin herhangi bir güvence vermediğinin altı çizildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 18:03
Türkiye'den ABD'ye 'güvence' cevabı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağını bildirdi.

TÜRKİYE DE VİZE KISITLAMASINI EŞ ZAMANLI KALDIRDI

ABD'nin Türkiye'ye vize kısıtlamasını kaldırmasının ardından, Türkiye de ABD vatandaşlarına vize kısıtlamasını kaldırdı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

ABD’nin vatandaşlarımıza yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibarıyla eski düzene dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimimizdeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır.

"GÜVENCE VERMEDİK"

ABD’nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz. Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen, ABD’nin Türkiye’den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz.

ABD'DE YARGILANAN TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN ENDİŞELİYİZ

Öte yandan, ABD’de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye’nin çok ciddi endişeleri devam etmektedir.
Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecektir.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 18:03
  1. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği
  2. ABD
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