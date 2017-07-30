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Türkiye’den ABD’ye çok sert tepki ‘Hangi amaçla olursa olsun…’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu,  ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün, İdlib'teki terör  örgütlerinin mevcudiyetiyle Türkiye'yi ilişkilendiren değerlendirmelerine tepki  göstererek, "provokatif ifadelerin protesto edildiğini" bildirdi.

30 Temmuz 2017 Pazar 20:02
Türkiye’den ABD’ye çok sert tepki ‘Hangi amaçla olursa olsun…’

İdlib'teki terör örgütlerinin mevcudiyetiyle Türkiye ilişkilendiren  değerlendirmelerine yönelik açıklama yaptı.

Sözcü Müftüoğlu, McGurk'ün bir düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmadaki  ifadeleri hakkındaki bir soruya verdiği cevapta, şunları kaydetti:

  "ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün, İdlib'teki  terör örgütlerinin mevcudiyetiyle ülkemizi ilişkilendiren değerlendirmelerine  yönelik tepkimiz, üst düzey bir girişimle bizzat adı geçenin dikkatine getirilmiş  ve provokatif olarak nitelenebilecek ifadeleri protesto edilmiştir.

  İlaveten, terör örgütlerinin Suriye ve Irak’ta melce bulmasının  altında yatan temel nedenlerin ortadan kaldırılmasının ancak tüm ilgili  aktörlerin söylemleri ve eylemleri arasında çelişki bulunmaması yoluyla mümkün  olabileceği, Suriye’de terörist örgüt PYD/YPG'nin  hangi amaçla olursa olsun  desteklenmemesi doğrultusundaki beklentimiz hatırlatılmıştır."

  Müftüoğlu, Türkiye'nin adı geçenin söz konusu beyanlarına ilişkin  tepkisinin Türkiye'nin Vaşington Büyükelçiliği tarafından da ABD makamları  nezdinde yineleneceğini belirtti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 20:02
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