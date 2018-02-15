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Türkiye'den ABD'ye başsağlığı

ABD'nin bir okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına Dışişleri Bakanlığı başsağlığı diledi.

15 Şubat 2018 Perşembe 18:12
Türkiye'den ABD'ye başsağlığı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Florida'nın Broward kentinde dün bir liseye düzenlenen saldırıda 17 kişinin hayatını kaybetmesinden ve birçok kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesinde, okulun eski öğrencilerinden Nikolaus Cruz tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 17 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 18:12
  1. ABD
  2. Florida
  3. Broward
  4. Nikolaus Cruz
  5. Dışişleri Bakanlığı

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  • oooooo1 sa önce
    Ne Başsa
  • abdoabdo2 sa önce
    eğer bunu yapan bir doğulu olsaydı hemen islama çamur atarlardı bu şerefsiz ısraelin sömürge ve yahudi yönetimindeki abd p...
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