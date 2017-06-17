Dışişleri'nden ABD'nin uyarısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nun yayımladığı güvenlik mesajı hakkında, “ABD makamları bu açıklamayı herhangi bir somut istihbarata istinaden değil, güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nun yayımladığı güvenlik mesajı hakkındaki soruya, “ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Şişli ve Mecidiyeköy çevresinde alınan bazı güvenlik önlemleri hakkında bir mesaj yayımlamıştır. ABD makamları bu açıklamayı herhangi bir somut istihbarata istinaden değil, güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır” cevabını verdi.