Türk askeri İdlib'e hazırlanıyor!

Suriyeli muhaliflerin yegane sığınağı haline gelen İdlib’de güvenliği Türk askeri sağlayacak. Mehmetçik; Dera, Hama, Şam, Humus ve Halep’ten gelenlerle birlikte nüfusu 2 milyonu aşan İdlib ve çevresinin güvenliğinden sorumlu olacak. Türkiye’nin İdlib’de yaptığı son hamle, terör örgütü PKK/PYD’nin Akdeniz’e açılma projesinin de çökmesi anlamı taşıyor.



Tüm dikkatlerin çevrildiği İdlib’de Türkiye’nin yerleşim ve sınır geçiş-sevkiyat planı da hazır. 3 ayrı noktadan Suriye’ye geçecek olan TSK birlikleri, 85 kilometre uzunluk ve 35 kilometreyi bulan derinlikteki alanın kontrolünü sağlayacak. Doğu’da Dar et Izze-Kala Saman’dan başlayacak koridor, batıda ise Obin-Hırbit el Cuz bölgesine ulaşacak. Hatay sınır hattından güneyde Sahlel Gap’a ulaşacak 35 kilometrelik derinlik ise yine Türk Silahlı Kuvvetleri denetiminde olacak. TSK öncülüğündeki İdlib’in güvenlik dizaynında ÖSO birlikleri de görev alacak. Bu kapsamda 1500 ila 2 bin ÖSO askerine ‘hazır olun’ talimatı verildi.



O PLANLAR ÇÖPE GİTTİ



Afrin batısında Suriye PKK’sı PYD’ye ait mevziler yeni süreçte ablukaya alınarak örgütün muhalif bölgelere saldırıları önlenecek. Ayrıca Fırat Kalkanı ile engellenen Ayn el Arap-Afrin terör koridoru örneğinde olduğu gibi İran ve Esed rejimi tarafından vadedilen Afrin-Akdeniz PKK terör koridor planına da son verilecek. Türk Silahli Kuvvetleri ile birlikte İdlib’e konuşlanacak Rus askeri varlığı sembolik düzeyde kalacak. Temmuz ayı başında Astana’da son şekli verilecek projenin onaylanması halinde temmuz ayı içerisinde uygulama aşamasına geçilecek.



Yoksa burayı da yakarlar



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın önceki gün duyurduğu gelişmeyi değerlendiren Suriye Geçici Hükûmet Başbakan Yardımcısı Vecih Cuma, Türk askerinin İdlib’de olmasının 2 milyon Suriyeli için güvence olacağını söyledi. Bölgenin halen Esed uçaklarınca vurulmakta olduğunu dile getiren Cuma, “Türk askerinin girmesi bölge için büyük umut olur. Halkımız çok yorgun ve artık bombasız, katliamsız yaşamak istiyor. Şayet Türkiye garantörlüğünde bir çözüm yolu bulunamaz ise Halep, Humus, Hama gibi İdlib’i de yakarlar” yorumunda bulundu. ‘El Kaide’ bahanesiyle İdlib ve çevresine büyük çaplı bir operasyon planının olduğunu hatırlatan Cuma, Esed’le uzlaşmak istemeyen tüm muhaliflerin İdlib’e sığındığını ve olası bir saldırı durumunda gidecek hiçbir yerlerinin olmadığını hatırlattı.

(Yeni Şafak)