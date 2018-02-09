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Türkiye'den 5 bin km uzakta Milli Görüş Partisi kurdular!

Somali Ulusal Partisi Genel Başkanı Abdulrezzak Webri Türkiye'ye gelerek Saadet Partisi teşkilatlanma çalışmalarını takip etti. Webri, "Şahsiyetli siyaset Erbakan Hoca'nın görüşüyle yapılır" dedi.

09 Şubat 2018 Cuma 22:30
Türkiye'den 5 bin km uzakta Milli Görüş Partisi kurdular!

Somali Ulusal Partisi Genel Başkanı Abdulrezzak Webri, Türkiye'ye gelerek Saadet Partisi teşkilatlanma çalışmalarını takip etti.Webri, ülkesi Somali'de Milli Görüş'ü ve merhum Necmettin Erbakan'ın fikirlerinin partilerinin temsil ettiğini söyledi.

Webri, çalışmaların ilk adımını önce Ankara'da yaparak, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Ardından pilot bölge seçilen Saadet Partisi Bağcılar İlçe Başkanlığı nezdinde çalışmalara katıldı.

Milli Gazete’ye konuşan Webri, “Benim Necmettin Erbakan Hoca’yı tanıma dönemim üniversite yıllarımda oldu. Daha yirmili yaşlarımda Hindistan’da üniversite eğitimi gördüğüm sırada Kuveyt’te basımı yapılan “El-Müctema” dergisinde Erbakan Hoca’yı görmüştüm. O zamanlar İslam âlemi gerçekten kötüye gidiyor ve her şey neredeyse çığırından çıkacak duruma gelmişti. Dergiyi okumaya başladığımda ilk gözüme Erbakan Hoca takılmıştı. Tabii bu arada dergide İhvan-ı Müslim olmak üzere birçok İslami yapı da yer alıyordu. Ancak gözüm ve kalbim Erbakan’ı o anda kendine çekmişti. Çok etkilenmiştim, Hocamız hakkında makale yayınlanmıştı. O satırları daha ilk okumaya başladığımda etkilendiğimi anlıyordum. Makalenin ana başlıklarından birisi de Erbakan’ın İslam coğrafyasında ve dünyada bozulan İslam düzeni tekrardan nasıl düzeltilebilir bunun cevapları yer alıyordu. 1983 yılına ait olan bu makale, benim bu yolda olma nedenimin en büyük sebebidir” dedi.

 ERAKAN HOCA İSLAM ALEMİNİN MANEVİ LİDERİDİR

“Erbakan Hoca, Dünya ve İslam aleminin manevi lideridir” diyen Webri, “İnşaallah biz iktidara geldiğimizde Erbakan Hoca’nın fikri ve çalışmalarını Somali’ye hâkim kılacağız. Ben inanıyorum ki, bir gün İslam Birliği kurulacaktır, bu da Millî Görüş’le mümkün olacaktır” diye konuştu.

 

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 22:30
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  • Ruhi Ruhi 1 sa önce
    ..... onlar benim gözümde hayirci ve öylede kalacak
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