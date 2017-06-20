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Türkiye’den 100 binden fazla mülteci Suriye’ye döndü

Türkiye’den Suriye’ye bugüne kadar 106 binden fazla mültecinin geçtiği bildirildi.

20 Haziran 2017 Salı 15:17
Türkiye’den 100 binden fazla mülteci Suriye’ye döndü

Haziran ayının başından bu yana Cilvegözü ve Öncüpınar’dan Suriye’ye geçen mülteci sayısının 106 bini geçtiği kaydedildi. Suriye’ye geçişlerin 24 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi. Suriye’de ülkelerine dönenleri kaydeden gümrük görevlisi, Haziran ayı başından itibaren geçtiğimiz Cumartesi gününe kadar, Cilvegözü sınır kapısından Suriye tarafındaki Bab el Hawa Sınır kapısına 69 bin Suriyeli mültecinin geçtiğini söyledi. Haziran ayı başından itibaren Türkiye’nin Öncüpınar sınır kapısından Suriye tarafındaki Bab el Selame’ye geçen Suriyeli mültecilerin sayısı ise 318 bin 788 olarak açıklandı.

Hafta sonuna kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının 150 bini bulacağı tahmin ediliyor. Suriyeli mültecilerin Fırat Kalkanı ile güvenli bölgeler haline gelen Halep, İdlip ve Hama civarına gidecekleri ve mültecilerin çoğunun ise geri dönmeyeceği tahmin ediliyor. Suriyeli mültecilerin geçişlerini kolaylaştıracak bazı tedbirler de alındı. Mültecilerin sıcaklardan korunması için bölgede çadırlar kurulurken, mültecilerin ve eşyaların nakli için araçlar da hazırlandı. Ülkelerine dönen Suriyelilerin çoğunun geri dönmeyi düşünmedikleri kaydedildi. 


Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 15:17
  1. mültyeci
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