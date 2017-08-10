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Türkiye'deki UNESCO Dünya Kültür Miras listesi

Türkiye, UNESCO Dünya Mirası listesindeki 15 kültür varlığına ev sahipliği yapıyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe 20:28
Türkiye'deki UNESCO Dünya Kültür Miras listesi

 

Dünya Miras Listesi

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla UNESCO’nun 17 Ekim – 21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te toplanan 17. Genel Konferansı kapsamında, 16 Kasım 1972 tarihinde “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir. 14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan bu Sözleşme, 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.
 
Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere “Dünya Mirası” statüsü tanınmaktadır. Sözleşmeyi kabul eden üye devletlerin UNESCO’ya başvurusuyla başlayan ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi sonunda tamamlanan bir işlem dizisinden sonra aday varlıklar Dünya Miras Komitesinin kararı doğrultusunda bu statüyü kazanmaktadır.
 
2017 yılı itibariyle Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 1073 kültürel ve doğal varlık bulunmakta olup bunların 832 tanesi kültürel, 206 tanesi doğal, 35 tanesi ise karma (kültürel/doğal) varlıktır. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantıları ile bu sayı artmaktadır. 
 
Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 17 adet varlığımızın alınması sağlanmıştır. Bu varlıklardan;
 
 
  • İstanbul [1985]
  • Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) [1985]
  • Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) [1986]
  • Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987]
  • Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) [1988]
  • Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]
  • Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998]
  • Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]
  • Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012]
  • Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) [2014]
  • Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) [2014]
  • Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri  [2015]
  • Efes (İzmir) [2015]
  • Ani Arkeolojik Alanı (Kars) [2016]
  • Afrodisias (Aydın) [2017]                   kültürel olarak;
 
 
  • Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985]
  • Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988]                               hem kültürel, hem doğal miras olarak listeye alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 20:28
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