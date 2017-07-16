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Türkiye'deki tüm camilerden selalar yükseldi!

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla saat 00.13'te tüm camilerde yeniden salalar okundu.

16 Temmuz 2017 Pazar 00:41
Türkiye'deki tüm camilerden selalar yükseldi!

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'nın üzerinden tam bir yıl geçti.

Türkiye genelinde çeşitli anma programları düzenlendi.

Bu kapsamda Türkiye'deki 81 ilde yaklaşık 90 bin camide saat 00:13 itibarıyla selalar okundu.

Cami minarelerin ışıkları ise sabah namazına kadar açık tutulacak.

İstanbul'daki tarihi Sultanahmet Camii'ne 'Şehitlerin ruhu şad olsun' mahyası asıldı, Süleymaniye Camii ise 'Birliğimiz daim olsun' yazılı mahya ile süslendi.

Darbeci hainler itiraf etti: Minarelerden selalar yükselince...

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 00:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Gurkan KurtGurkan Kurt18 dk önce
    Allah sehitlerimize rahmet eylesin.reis ataturkun yolunda ilerliyor... helal olsun... ataturk suan yasasa reisi tebrik ederdi...
  • AliAli35 dk önce
    Saygı duyarım sela sonuçta hemde şehitler için elbette olur fakat bu saatte bu kadar art arda olmak zorunda mı ? Ayrıca bugünlerde olan hediye dakika gb smsler , ücretsiz otobüsler , meydanlarda anmalar, televizyonda konuşmalar olurken neden 29 Ekim, 19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos gibi günlerde neden olmuyor sevgili vatandaş kardeşlerim?
  • vatansevervatansever35 dk önce
    Allah cc kiyamete kadar daim etsin insaallah..
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