Türkiye'deki tüm camilerden selalar yükseldi!

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'nın üzerinden tam bir yıl geçti.

Türkiye genelinde çeşitli anma programları düzenlendi.

Bu kapsamda Türkiye'deki 81 ilde yaklaşık 90 bin camide saat 00:13 itibarıyla selalar okundu.

Cami minarelerin ışıkları ise sabah namazına kadar açık tutulacak.

İstanbul'daki tarihi Sultanahmet Camii'ne 'Şehitlerin ruhu şad olsun' mahyası asıldı, Süleymaniye Camii ise 'Birliğimiz daim olsun' yazılı mahya ile süslendi.

Darbeci hainler itiraf etti: Minarelerden selalar yükselince...