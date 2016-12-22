Türkiye'deki sığınmacı çocuklar için karar verdiler

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CC(AB) Komisyonu, Türkiye'deki 70 bin Suriyeli sığınmacı çocuğun eğitimine katkı için okul inşası ve ekipmanlarında kullanılmak üzere 270 milyon avroluk sözleşme imzalandığını bildirdi.

AB Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları için taahhüt ettiği mali destekten okul inşası ve okul ekipmanları için 270 milyon avroluk sözleşmelerin onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, bu sayede Türkiye'deki 70 bin civarında Suriyeli sığınmacı çocuğun eğitim imkanlarının geliştirileceği kaydedildi.

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt edilen fona 2,2 milyar avronun tahsis edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şimdiye kadar 37 proje için 1,45 milyar avroluk sözleme imzalandığı ve 691 milyon avroluk ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

AB, 29 Kasım 2015’te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.18 Mart’taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Öte yandan Türkiye, AB’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yönelik bu kaynağı yeterince hızlı aktarmamasını eleştiriyordu.