Türkiye'deki en yüksek üs bölgesi

Hakkari ve çevresinin PKK'lı teröristlerden temizlenmesi için operasyonlar sürdürülürken, 10 Temmuz'da Yüksekova 'nın Buzul Dağları Kuzeyi, Cilo Dağı, Urşe Yaylası-Cafer Gediği-Meydanı Belek mevkiinde icra edilen ve 7 gün süren Hava Kuvvetleri destekli Şehit Piyade Yüzbaşı Murat ÜÇÖZ-1 operasyonu ile ilgili Hakkari Emniyet Müdürlüğü basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, İHA ve Hava Kuveetleri destekli operasyonlarda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 PKK'lının da güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada PKK'lılardan temizlenen bölgeye Türk bayrağı dikildiği de belirtildi. Ayrıca operasyona katılan Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat Timleri 3 bin 468 rakımlı tepeyi üs bölgesi olarak inşa ettiler. Bu tepe bu güne kadar Türkiye'de üs bölgesi teşkil edilen en yüksek rakımlı tepe oldu.