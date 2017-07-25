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Türkiye'deki en yüksek üs bölgesi

Hakkari'de 9 teröristin öldürüldüğü Buzul Dağı ve Cilo Dağı arasındaki 3 bin 468 rakımlı tepe, askerler üs kurmaya karar verdi. Böylece bu nokta, Türkiye'de insanların yerleştiği en yüksek nokta olarak kayıtlara geçti.

25 Temmuz 2017 Salı 08:47
Türkiye'deki en yüksek üs bölgesi

Hakkari ve çevresinin PKK'lı teröristlerden temizlenmesi için operasyonlar sürdürülürken, 10 Temmuz'da Yüksekova 'nın Buzul Dağları Kuzeyi, Cilo Dağı, Urşe Yaylası-Cafer Gediği-Meydanı Belek mevkiinde icra edilen ve 7 gün süren Hava Kuvvetleri destekli Şehit Piyade Yüzbaşı Murat ÜÇÖZ-1 operasyonu ile ilgili Hakkari Emniyet Müdürlüğü basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, İHA ve Hava Kuveetleri destekli operasyonlarda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 PKK'lının da güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada PKK'lılardan temizlenen bölgeye Türk bayrağı dikildiği de belirtildi. Ayrıca operasyona katılan Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat Timleri 3 bin 468 rakımlı tepeyi üs bölgesi olarak inşa ettiler. Bu tepe bu güne kadar Türkiye'de üs bölgesi teşkil edilen en yüksek rakımlı tepe oldu.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 08:47
  1. Türkiye
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Hakkari
  4. Yüksekova
  5. Belek
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