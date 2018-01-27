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Türkiye'de yetiştirilen bu sebze 25 ülkeye satılıyor!

Konya'nın Ereğli ilçesinde yetiştirilen siyah havuçlar, 5 bin metrekare alanda kurulu fabrikada konsantre hale getirildikten sonra gıda renklendiricisi olarak kullanılmak üzere 25 ülkeye gönderiliyor.

27 Ocak 2018 Cumartesi 13:50
Türkiye'de yetiştirilen bu sebze 25 ülkeye satılıyor!

Konya'nın Ereğli ilçesinde yetiştirilen siyah havucun konsantresi, ABD, Rusya ve bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 25 ülkede doğal gıda renklendiricisi olarak kullanılıyor.

Nüfusu, ekonomik gelişmişliği ve süt üretimiyle öne çıkan Ereğli, meyve, beyaz kiraz ve siyah havuç üretimiyle de dikkati çekiyor.

Ereğli'nin coğrafi işaret olarak tescillenen siyah havucu, Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekare kapalı alanda kurulu fabrikada işlenip konsantre haline getirildikten sonra gıda renklendiricisi olarak kullanılmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediyor.

MEYVELER VE SEBZELER KONSANTRE OLUYOR

Erkon Konsantre Fabrika Müdürü Orhan Özmen, 2008'de kurulan fabrikada meyve ve sebze sularını konsantre ürüne dönüştürdüklerini söyledi.

İtalyan La Stampa gazetesinde çıkan habere göre, Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’nde görev yapan bilim adamları, yaptıkları araştırmada, içinde bulunan antosiyanin adlı mor pigmentler sayesinde oldukça etkili bir antioksidan işlevi gören siyah havucun, ayrıca önemli bir iltihap kurutucu, ateş düşürücü (anti inflamatuar) özelliği olduğunu da gözlemlemişti.

Yıllık 15 bin ton ürün işleme kapasitesine sahip fabrikanın son teknoloji alt yapısıyla dünyada lider konumda olduğunu ifade eden Özmen, şöyle konuştu:

"Siyah havuç bölgeye has bir ürün. Yıllardır burada üretilir. Yurt dışına ana mamül olarak satılıyordu. Fabrikanın kurulmasının ardından işlenmiş mamul olarak yurt dışına sevk edilmektedir. Uzak Doğu ülkeleri, ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 25 ülkede müşterimiz var. Ürünlerimiz doğal gıda boyası olarak kullanılıyor. Siyah havuç konsantresi, kırmızı renklendirici grubunda en kalitelisidir. Gelişmiş ülkeler, sentetik gıda renklendiricilerini yasakladı. Bunun yerine siyah havuç ve kırmızı pancar konsantresi kullanılıyor. Böylelikle ihracat potansiyelimiz ciddi oranda arttı. Ülkemiz ve bölgemiz açısından önemli bir ürün."

Gıda boyası yapımında kullanılan, ahududu, böğürtlen gibi meyvelere oranla siyah havuçtan elde edilen boya maddesi, kıyaslanmayacak kadar fazla.

500 KİŞİYE DOLAYLI İSTİHDAM

Özmen, fabrikanın işletmeye alınmasıyla bölgede havuç üretiminin de arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bölgeye ciddi hareketlilik getirdi. Endüstriyel bir ürün. Üretimi çiftçilerle sözleşme yapılarak gerçekleştiriliyor. Üretim öncesinden planlıyor, fabrika kapasitesini planlayarak iş yapıyoruz. Yaklaşık 200'e yakın çiftçi ile sözleşme yapıyoruz. Elma, vişne ve nar üreticilerini de dahil edersek bu sayı çok daha yukarı çıkıyor. Dolaylı olarak 500 kişiyi istihdam ediyoruz. Bu üründe dünyada lider durumdayız. Pozisyonu kaybetmemek için yatırımlarımız sürüyor. Bu işi yapan, tarladan tabağa kadarki süreci kontrol eden ve ham maddeye sahip, son müşteriye kadar zincir oluşturmuş bir firma yok. Bunu yapan ilk ve lider firmayız. Türkiye'ye özel bir ürün ve bu zinciri en iyi şekilde ulaştıran bir konumumuz var. Bize dünya liderliğini kazandırdı, devam ettirmek istiyoruz."

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 13:50
  1. siyah havuç
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