'Türkiye’de yatırıma devam'

Bünyesinde First, Şıpsevdi, Falım, Jelibon, Tofita, Bonibon, Milka, Toblerone, Olips, Oreo, Topitop, Tipitip ve Kent gibi markaları bulunduran grup, Türkiye operasyonlarının başına ilk kez bir Türk CEO getirdi.

2016 Kasım ayında Mondelez International Türkiye’nin Genel Müdürü pozisyonuna getirilen İhsan Karagöz, şirketin Türkiye’yi bölgede yatırım, üretim, ihracat, hizmet ve lojistik üs olarak konumlandırdığını belirtti.

Karagöz, “Mondelez International’ın Türkiye’nin potansiyeline olan inancı değişmeyecek. Bunun bir göstergesi olarak, 2016 yılında olduğu gibi istihdam artışına devam ediyoruz ve 2017 yılında da bu nedenle, Türkiye sınırları içerisinde yatırım yapmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Mondelez International, Türkiye’ye inanarak faaliyetlerine devam edecektir” dedi.

Kaynak: Star