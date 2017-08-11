Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Mürsel Turbay, yeniakit.com.tr’ye yaptığı özel açıklamada, “Türkiye’de temiz bir sivil topluma ihtiyaç var. Türkiye’nin 2019-2023 ve 2071 gibi hedeflerine emin adımlarla gidebilmesi için temiz ve şeffaf bir sivil toplum yapısını oluşturmak zorundayız” dedi.

TEMİZ STK’LARA İHTİYACIMIZ VAR

Bazı STK’ların, Türkiye’nin itibarsızlaştırılması için Avrupa’da açık açık faaliyetlerde bulunduklarına dikkat çeken Turbay, “Bu STK’lar aslında Türkiye merkezli olmalarına rağmen, ülkeye ihanet edercesine Avrupa’da gece gündüz Türkiye aleyhine çalışıyorlar. Avrupa ya da diğer Batı ülkelerinde, Türkiye’nin menfaatlerini savunabilecek güçlü ve temiz STK’lara ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

FETÖ VE PKK YANLISI SÖZDE STK’LAR AVRUPA’DA FAALİYETTE

“FETÖ, PKK ve diğer Türkiye düşmanlığı yapan örgütlerin Türkiye’deki STK’lar üzerinden kaos eylemlerini hayata geçirdiklerini ve geçirmeye çalıştıklarını görüyoruz” diyen Turbay, “Brüksel’deki üst kuruluşlarda KESK, DİSK, PKK ve FETÖ yapılanmalarının uzantısı olan sözde STK’lar var. Bu sözde STK’ların vermiş olduğu raporlar doğrultusunda Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunuluyor ve kararlar aldırtıyorlar. Türkiye’de yaşanan gerçekleri Avrupa’ya en doğru şekilde anlatmak bizim öncelikli görevimiz olmalı. Türkiye olarak bu konuda çok ciddi manada eksikliğimiz var. Bu eksiklik nedeniyle FETÖ, PKK yanlısı sözde STK’ların bulundukları ülkelerde yaptıkları Türkiye düşmanlığı maalesef ileri aşamaya gelmiş durumda ve bunun olumsuz yansımalarını bir çok noktada görüyoruz” diye konuştu.

BAZI STK’LAR ALMANYA’YA İSTİHBARAT SAĞLIYOR

Türkiye’de ise yine aynı şekilde, mantar biter gibi STK, vakıf ve derneklerin çoğalmaya başladığına dikkat çeken Turbay, “Bu kurulan STK’ların bir kısmı tamamen kendi çevresine ve yandaşlarına iş istihdamı sağlamak için kurulurken diğer bir kısmı ise tamamen Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunup Türkiye düşmanlığı yapan istihbarat örgütlerinin taşeronluğunu yapmaktadırlar. ‘STK’ adı altında Almanya, İngiltere, ABD ve İsrail’e istihbarat anlamında destek veriyorlar. Şeffaf olmayan, gizli kapılar ardında toplantılar organize eden, üye kabul etmeyen hiç bir STK’ya Türkiye’nin izin vermemesi gerekir” dedi.

BÖLGE HALKI BELEDİYE HİZMETİYLE TANIŞTI

Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye lojistik destek sağlayan belediyelere kayyum atanmasını da değerlendiren Mürsel Turbay, “Kayyım atama kararı gecikmiş olsa da doğru bir karar olmuştur. Kayyım atanan belediyelerden bölgede yaşayan insanlarımız çok memnundur ancak bazı atanan yerlerde sıkıntı olduğunu da bilmeliyiz. Kayyım atanmasıyla birlikte PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine büyük bir darbe vurulmuş oldu. Kayyım atanmasıyla yine orada yaşayan insanlarımız belediyenin hizmetiyle tanıştı” şeklinde konuştu.