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‘Türkiye’de tasarımı tabana yayacağız’

Bağcılar Belediyesi’nce, “Dünya Çocuk Kit“Türkiye İhracatla Yükseliyor Seminerleri”nin ilkinde bir araya gelen iş ve moda dünyası temsilcileri ‘tasarım’ konusunu masaya yatırdı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 10:29
‘Türkiye’de tasarımı tabana yayacağız’

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, üretimin yanı sıra artık tasarımın da önemli olduğunu söyledi. Gülle, “Tasarım büyük firmaların kültürü haline geldi ancak KOBİ’lere yayılması gerekiyor. Biz tasarımın tabana yayılması için çalışacağız” dedi. Bu konuya katkı sağlamak için kumaş ve tasarım yarışması düzenlediklerini belirten Gülle, “Geçmişe göre yarışmaya katılan gençlerin sayısında önemli artış var. Bu konuya desteğimiz sürecek” diye konuştu. Seminerde konuşan ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise her işi yapmak yerine bir konuda ihtisaslaşmak gerektiğini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 10:29
  1. Bağcılar Belediyesi
  2. İstanbul

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