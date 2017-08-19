“Türkiye’de tarım yeterli desteği almıyor”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat’ta Tarım Çalıştayı’na katıldı. Kılıçdaroğlu basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, Türkiye’de tarıma verilen desteğin yetersiz olduğunu söyledi.

Ülke genelinde tarımda yaşanan sorunlarını vatandaşlarla bir araya gelerek tartıştıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yaşadıkları sorunları aktardılar bize. Yozgat’ın en temel özelliklerinden birisi de mercimeğin anavatanı olması. Yozgat’ın mercimeği sadece Türkiye’de değil bütün dünyada bilinir. Ama bugün Türkiye mercimek ithal eden konumunda. Oysa 1990’lı yıllarda Türkiye mercimekte dünya birincisiydi, mercimek ihraç ederdi. Tarım sektörü stratejik bir sektördür. Tarıma bütün ülkeler teşvik verirler. Türkiye’de tarıma destek yetersizdir. Fındık, buğday üreticisi gerçekten ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların aşılması gerekmektedir. Biz CHP olarak şunu gayet açık ve net bir dile ifade ediyoruz. Tarım kanununun 21. maddesinde yer alan milli gelirin yüzde 1’i oranında tarıma teşvik verilmesi uygulamasını başlatın. Hükümet başlatmıyor. Tarım yeterli desteği alamıyor. O nedenle iletilen bütün sorunları parlamento da dile getirmek bizim görevimizdir. Dile getireceğiz. Yozgat kan kaybeden bir kenttir. Milletvekili sürekli düşüyor, nüfusu sürekli azalıyor. Dolayısıyla bir tarım merkezi olan Yozgat’ın desteklenmesi gerekiyor. Her türlü desteğin bu bölgeye verilmesi gerekiyor” dedi.