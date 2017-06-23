İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'de Suriye'ye geçişler bitti! 120 bin Suriyeli ülkesine döndü

Ramazan Bayramı tatilini ülkesinde geçirmek isteyen 120 bin 732 Suriyeli, ülkesine döndü.

23 Haziran 2017 Cuma 19:56
Türkiye'de Suriye'ye geçişler bitti! 120 bin Suriyeli ülkesine döndü

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde sınır kapısına giden Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra ülkelerine gönderildi.

İLK KEZ DÖNENLER VAR

Suriyeli Zeki Erşava, 2015'te geldiği Türkiye'den ilk defa bu yıl geriye dönme fırsatı bulduğunu belirtti.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Gün ağarmadan gümrük kapısına geldiğini ve sıra beklemeye başladığını anlatan Erşava, ailesi ve birçok yakınını göreceği için heyecanlı olduğunu ifade etti. Erşava, "Dedesi ve ninesi daha bebeğimizi görmedi. İlk defa şimdi görecek. Kapı açıldığı ve bize bu şans verildiği için çok mutluyuz." diye konuştu.

120 BİN SURİYELİ ÇIKIŞ YAPTI

Ülkelerinde devam eden iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan 120 bin 732 Suriyeli, Ramazan Bayramı'nı kutlamak için vatanlarına döndü.

DÖNÜŞLER NE ZAMAN BAŞLIYOR

Ülkelerine gidenlerin dönüş işlemleriyse 28 Haziran Çarşamba günü saat 08.00'de başlayacak ve 14 Temmuz Cuma günü 17.00'de tamamlanacak.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 19:56
  1. Türkiye'de Suriye'ye geçişler sona erdi
  2. Suriye
  3. bayram
  4. zeki erşava
  5. türkiye
  6. bebek
  7. temmuz
  8. en son haber
  • orhandenizorhandeniz18 dk önce
    allah belalarını versede geri gelemeseler pis vatan hainleri
  • emirhan emiremirhan emir33 dk önce
    ULKEMIZDE HANGI GORUSTE OLURSA OLSUN FILANCA KARSI PARTI SENI VATAN HAINI ILAN EDER,SAVAS BITTIYSE VEYA BU KADAR RAHATCA GIDIYORLARSA ULKELERINE BU EDEPSIZLER VATAN HAINI DEGILDE NEDIR NIYE ULKELERINDE KALIP ORAYI EN AZINDANINSA ETMIYORLAR NIYE ULKEMIZIN BUTCESI GITSIN BU HAINLERE BIZDE BU KADAR SORUN VE FAKIR VARKEN NEDENNNNNNNNNN
  • Laz_elaşinaLaz_elaşina40 dk önce
    Bayram tatilini suriyede geçirmek mi? Ula hani suriyede savaş vardı. Savaş bittiyse şu magandalık yapan bir çok kişi var. Onları sınırdışı edelim
  • Ahmet MuratAhmet Murat52 dk önce
    Gidişi olsun , dönüşleri olmasın.
  • hercaihercai58 dk önce
    Bu teknigi Israil domuzlarindan alip turk milletine hormonlu ve dns si bozulmus karpuz yediriyorsunuz! Ama Israil kendisi, hakiki karpuz yetistiriyor kendi milletine! Simdi 'esas' domuzlarin kimler oldugunu anladik!!
  • FatihFatih1 sa önce
    Bişey demiyorum gitsinler hasret gidersinler ama bize neden tatil vermiyor bu devlet Bayramın ilk günü pazar zaten kapaliyiz pazartesi işbaşı yapacaz adalet mi bu Devlet özel sektöre de yaptırım uygulamali tatil üç günse kapanmali bence
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Washington Post'tan Türkiye yazısı: AB kaybedecek!
  1. Washington Post'tan Türkiye yazısı: AB..
  2. Erdoğan: Arkanızda kim olursa olsun..
  3. Karpuz kabak tadı veriyor!
  4. Türkiye'de Suriye'ye geçişler bitti!..
  5. Futbol dünyasını sarsacak olay!..
  6. Kuyruk acısı olan Almanya Erdoğan'a..
  7. Trafikte bayram yoğunluğu başladı
  8. Beşiktaş Arsenal'in yıldızına kanca..
  9. Menajerler Fenerbahçe'ye Athletic..
  10. Osmanlıspor'un teknik direktörü belli..
  11. Gurulandıran tablo! Türkiye tüm Avrupa..
  12. O isimden flaş itiraf: Adil Öksüz ile..
  13. Putin, Erdoğan'la Türk Akımı'nı görüştü
  14. Kızartma yağını işte böyle..
  15. Katar'a baskı: "Türkiye'nin üssünü..
  16. Her gün düzenli çay içmek hafızayı..
  17. Korkunç kazayı görenler olay yerine..
  18. ''Kürdistan kurulacak mı?'' Irak'ın..
  19. Müslümanlara saldırmaya başladılar...
  20. Köpekleri diri diri kaynatacaklar
Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''