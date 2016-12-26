Türkiye'de stat devrimi

Dünyada uluslararası organizasyonlara ev sahipliği hakkı kazanan birçok ülke stat yapımı konusunda büyük sıkıntılar yaşarken, Türkiye herhangi büyük bir turnuvayı düzenlememesine karşın 30 stadın inşasıyla ilgili aynı anda hamlede bulunuyor.



Birçok şehirde taraftarların rahat bir şekilde takımlarını destekleyebileceği, UEFA standartlarındaki statlar ardı ardına kapılarını açıyor.



7 stat yapımına daha başlanacak

Türkiye'de son 3 yılda 26 farklı şehirde 30 stat için çalışma yapılırken, bunların 10'u tamamlandı, 9'u bitme aşamasına geldi, 4'ünde ise inşaat çalışmaları devam ediyor. Kalan 7 stadın yapımına da kısa sürede başlanacak.



Mersin, İstanbul (2), Konya, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Sivas, Eskişehir ve Trabzon'da statlar tamamlanırken, Batman, Gaziantep, Kocaeli, Malatya, Diyarbakır, Sakarya, Samsun, Hatay ve Manisa Turgutlu'da ise statların 2017'de açılması planlanıyor.



Adana, İzmir Karşıyaka, Giresun ve Manisa Akhisar'da stat inşaatları devam ederken, Ankara, Çorum, Edirne, Elazığ, İzmir Göztepe, İzmir Alsancak ve Ordu'da ise stat inşaatlarına kısa süre içinde başlanacak.



Ülkenin birçok farklı noktasında yapımı süren statlar, inşa edildikleri şehirlerin sosyal hayatına da renk katacak. Yalnızca futbol sahası olarak planlanmayan statlarda, konser, kongre ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenebilecek.





