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Türkiye’de son 10 yılda sigaraya harcanan para dudak uçuklattı

2006-2015 yılları arasında 256,7 milyar lira havaya uçarken özellikle iç piyasada bir trilyon adedin üzerinde sigara satışı gerçekleşti. Yapılan araştırmalara göre sigara içenler günde ortalama 17 adet sigara tüketiyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:50
Türkiye’de son 10 yılda sigaraya harcanan para dudak uçuklattı

Tütün ve Alkol Piyasa Düzenleme Kurumu’ndan (TAPDK) edinilen bilgilere göre sigara paketlerinin üzerindeki uyarı yazılarının uygulamaya konulduğu 2010 yılından itibaren Türkiye’de sigara tüketimi yüzde 15 oranında azaldı. 2015 yılına kadar devam eden süreçte ise sigara tüketimleri tekrar artışa geçti.

Medya takip ajansı Ajans Press, sigara tüketimleri ile ilgili medya incelemesi gerçekleştirdi. Ajans Press’in yaptığı incelemeye göre son on yılda sigara konulu 478 bin 632 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haberlerde sigaranın en çok zam ve kaçakçılık haberleriyle gündemde olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalara göre kadınların yüzde 31’i erkeklerin ise yüzde 54’ü sigara içerken, sigara kullananların günde ortalama 17 adet sigara tükettiği saptandı.

EN BÜYÜK NEDEN ZARARLI OLMASI

Sigarayı bırakmak isteyenlerin, sigarayı bırakmak istemeklerindeki en büyük neden olarak sigaranın sağlığa zararlı olması gösterildi. Bu kitlenin yaşadığı sağlık sorunları ve sigaranın kokusundan rahatsız oldukları ve bir sene içerisinde sigarayı bırakmak istedikleri belirtildi.

Öte yandan TV kanallarında yayınlanan kamu spotları büyük ilgi görürken basında bu spotlarla ilgili bu yıl içerisinde 452 haber tespit edildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:50
  1. Günde 1 paket sigara
  2. sigara
  3. 1 paket sigara
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