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Türkiye'de silahla şaka yapılır mı!

Kurtlar Vadisi jenerik müziği eşliğinde silah ile şaka yapan iki kafadar hiç ummadıkları tepki ile karşılaştılar. O anlar kameraya böyle yansıdı...

Eklenme: 23 Aralık 2016, 20:37
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Etiketlersilahla şakaTürkiye'de silahla şakaKurtlar Vadisi jenerik müziğisilah ile şaka yapan iki kafadar
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Fatih bektas

Sonuncu elemana gulerim iste.sayet silahi havaya degilde bu elinde silah tutan araba icinde ki elemana dogrultup tetigi cekseydi nefsi mudafadan en fazla 2 ay yatar cikardi.

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