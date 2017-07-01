Türkiye'de sıcaklık rekoru o ilde kırıldı!
Yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, birçok ilde termometreler 40 derecenin üstünü gördü. Aşırı sıcaklar, 1993 yılında sıcaklık rekoru kırılan Ağustos ayını hatırlattı.01 Temmuz 2017 Cumartesi 18:27
Türkiye son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Meteoroloji sıcaklığın artacağına yönelik uyarı üstüne uyarı yaparken, birçok ilden de aşırı sıcaklarla ilgili haberler geliyor.
Etkili olan sıcak hava dalgası, Mardin'de sıcaklık rekorunun kırıldığı bir Ağustos gününü hatırlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan verilere göre, Türkiye'de şu ana kadar en yüksek sıcaklık Mardin Derik'e bağlı Kocatepe mahallesinde ölçüldü; 14 Ağustos 1993'te termometreler 48,8 dereceyi göstermişti.
Antalya 47,8'i gördü
Öte yandan, dün ölçülen en yüksek sıcaklıklar da Meteoroloji'nin sitesinde paylaşıldı. Termometreler Antalya Kaş'ta 47,8; Muğla Fethiye'de 45,7; Muğla Köyceğiz'de ise 45,4 dereceyi gösterdi.