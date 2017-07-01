Türkiye'de sıcaklık rekoru o ilde kırıldı!

Türkiye son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Meteoroloji sıcaklığın artacağına yönelik uyarı üstüne uyarı yaparken, birçok ilden de aşırı sıcaklarla ilgili haberler geliyor.

Etkili olan sıcak hava dalgası, Mardin'de sıcaklık rekorunun kırıldığı bir Ağustos gününü hatırlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan verilere göre, Türkiye'de şu ana kadar en yüksek sıcaklık Mardin Derik'e bağlı Kocatepe mahallesinde ölçüldü; 14 Ağustos 1993'te termometreler 48,8 dereceyi göstermişti.

Antalya 47,8'i gördü

Öte yandan, dün ölçülen en yüksek sıcaklıklar da Meteoroloji'nin sitesinde paylaşıldı. Termometreler Antalya Kaş'ta 47,8; Muğla Fethiye'de 45,7; Muğla Köyceğiz'de ise 45,4 dereceyi gösterdi.