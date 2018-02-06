''Türkiye'de sadece 2 büyük takım vardır''

Trabzonspor-Göztepe maçının sona ermesinin ardından Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında haftanın değerlendirmesi yapıldı.



Ünlü yorumcu Ahmet Çakar ise Beşiktaşlıları kızdaracak açıklamalara imza attı.



Ahmet Çakar programda, "Türkiye'de 2 büyük takım var, 5 de şampiyon vardır." yorumunu yaptı. İki büyük takım Galatasaray ve Fenerbahçe'dir açıklamasında bulundu.



Bu sözler üzerine programın bir diğer yorumcusu Sinan Engin araya girdi ve, "Beşiktaş hepsinin abisidir." ifadelesiyle Ahmet Çakar'a yanıt verdi.