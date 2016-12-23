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Türkiye’de olunca terör Batı’da olunca adli vaka

Türkiye’deki saldırılar yerli ve yabancı medya tarafından terör örgütlerinin istediği gibi abartılarak verilirken, Almanya’daki kamyonlu saldırı bir kazaymış gibi sunuldu.

Türkiye’de olunca terör Batı’da olunca adli vaka
Eklenme: 23 Aralık 2016, 08:26
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HARUN SEKMEN-U. BAHRİ DAVARCI / İSTANBULTürkiye’de gerçekleşen terör saldırılarını anlık canlı yayınlarla bütün dünyaya duyuran Avrupa ülkeleri, Almanya’nın başkenti Berlin’de, DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve 12 kişinin öldüğü 49 kişinin de yaralandığı terör saldırısını basit bir adli vaka gibi göstermeye çalışıyor. Her fırsatta ülkemizin güvensiz bir yer olduğu imajını oluşturmak için kirli bir algı operasyonu faaliyeti yürüten Avrupa, Almanya’daki kanlı saldırıyı görmezden geliyor. Batı’nın beslediği terörün kendisini de vurmaya başladığını belirten uzmanlar, terörün bir bumerang gibi Avrupa ülkelerini de vurduğunu kaydederek, onlarca kişinin öldüğü terör saldırılarını sıradan adli bir vaka gibi göstermeye çalışmanın acziyetlerinin ve ikiyüzlülüklerinin göstergesi olduğunu ifade ettiler... 

AVRUPA’NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ 

25. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mazhar Bağlı: “Bu tutum Batı’nın tipik bir ikiyüzlülüğüdür. Kendi ülkelerinde bir olay meydana geldiği zaman hiçbir şekilde bunu ön plana çıkartmıyorlar. Başka bir ülkede olduğu zaman hemen orayı kötüleyecek, orayı karalayacak bir takım güvenlik zafiyetleri olduğunu belirten mevzuları gündeme getiriyorlar. Türkiye’nin terörle mücadelesi hiçbir sosyolojik bunalıma sebebiyet vermedi. Oysa Avrupa bu terör saldırısını mültecilerin üzerine yıkmaya çalışıyor. Avrupa bencil bir medeniyettir. Kendilerini temize çıkaracak, göçmenleri suçlu gösterecek ayrımcı bir zihniyete sahip oldukları görülüyor.” 

ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmaları Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül: “Batı her zaman kendisine yönelik terörü bir cinnet hali olarak nitelendirirken, özellikle Türkiye’deki basit bir hadiseyi dahi terörle özdeşleştirerek güvensiz ülke imajı veriyor. Berlin’de DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve 12 kişinin öldüğü terör saldırısının üstünü örtme çabasındalar. Pazar yerine bir TIR dalıyor. Onlarca insan ölüyor. Fakat Almanya ve Avrupa bunu basit bir adli vakaymış gibi gösterme çabası sergiliyor. Bu saldırı üzerinden de bir mülteci düşmanlığı körüklüyorlar. Bu durum onların güvensiz bir ülke olduğu gerçeğini değiştirmez. Bilakis acziyetlerini ortaya koyar. Özellikle 15 Temmuz sonrasında daha da yoğunlaşmış şekilde yapıyorlar.”

AVRUPA HUKUKTA SINIFTA KALMIŞTIR

Avukat Ali Osman Bağırgan: “Bir saldırı meydana geliyor ve onlarca insan yaralanıp yaşamını yitiriyor. Ancak tüm bu tabloya rağmen başta Merkel olmak üzere yetkililer, saldırganın bir mülteci olduğu yönünde açıklamalar yapıyor. Yanlış kişiyi tutuklayıp sonra salıyorlar. Bu tam bir hukuksal rezalettir. Avrupa’nın güvensizliğinin göstergesidir. Hukuksal manada sınıfta kalmıştır. Besledikleri terör kendisini vuruyor. Açıkça görmekteyiz ki; bir saldırı meydana gelmese dahi, adli sicili terör örgütlerine yardımlarla kabarmış kişilere karşı hiçbir önlem ve soruşturma kaygısı gütmeyen Almanya’nın teröre bakışı ancak politik menfaatleriyle sınırlı durumda.” 

SALDIRIYI GİZLEMEYE DEVAM EDECEKLER

Araştırmacı Gazeteci Kemal Özer: “Batılı ülkeler canhıraş bir şekilde Berlin’deki saldırının üstünü örtme çabasındalar. Hem kendi toplum tabanlarını germemek için hem de Batı’da bir korkuya yol açmamak için. Olayı kasıtlı olarak trafik kazasıymış gibi takdim ediyorlar. Avrupa medyası terör konusunda ikiyüzlü bir tutum takınıyor. Şu anda Batı medyasında hâlâ Türkiye’deki hadiseler yorumlanırken Almanya’daki mesele hiç ciddiye bile alınmıyor. Almanya çıkıp ‘bu bir terör saldırısıdır’ dese iç kamuoyuna yönelik sıkıntı olacak. Dolayısıyla yutkunmaya devam edeceklerdir. Merkel’in mültecilerle ilgili açıklaması da hedef saptırmaya yönelik bir açıklamadır. Yani dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyor. İç kamuoyunu teskin etmeye çalışıyor aynı zamanda da Batı’yı mülteci konusunda dikkatli olmaya çağırmaktadır. Merkel bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor.”

 
EtiketlerTürkiyeAlmanyaDEAŞ25. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mazhar BağlıUluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmaları Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet AkgülAvukat Ali Osman BağırganAraştırmacı Gazeteci Kemal Özer
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