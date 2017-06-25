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Türkiye'de kurulacak tank fabrikasına Almanya'dan engel!

Türkiye ve Almanya arasında bir süredir devam eden siyasi gerginlik iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de etkilemeye başladı. Alman silah üreticisi Rheinmetall'in Türkiye'de kurmayı planladığı tank fabrikasını Alman Meclisi'nin Sur'daki operasyonları gerekçe göstererek veto etmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

25 Haziran 2017 Pazar 15:12
Türkiye'de kurulacak tank fabrikasına Almanya'dan engel!

Alman basınında yer alan haberlerde ülkenin önde gelen silah üreticilerinden Rheinmetall'in uzun süreden beri Türkiye'de kurmaya çalıştığı yeni tank fabrikası için gerekli izinlerin Alman meclis komisyonundan çıkmayacağı bilgisi yer aldı.

Habertürk'te yer alan habere göre Alman yetkililer olası iptallere gerekçe olarak Alman teknolojisine sahip silahların Güneydoğu'da PKK'ya karşı kullanılmasından endişe edilmesini gösterdi. Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, Rheinmetall'in Türkiye'de fabrika kurma planları ile ilgili yaptığı açıklamada, yurtdışında bir şirket kurmak için Alman hükümetinin iznine ihtiyaç olmadığını fakat teknoloji transferi için bu iznin gerekli olduğunu söyledi.

Rheinmetall diğer Alman savunma şirketi Krauss Maffei ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Leopard 2 tankının üreticisi durumunda. Diğer yandan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'den Almanya'ya askeri alanda 11 farklı ithalat talebi geldiği ancak bunların tamamının Alman hükümeti tarafından silahların Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde kullanılacağı gerekçesiyle geri çevrildiği biliniyor. Rheinmetall'in Türkiye'deki fabrika inşaatına yönelik son kararı, 26 Nisan'da Alman meclis komisyonu verecek.

TANKSAVARA KARŞI ÖZEL SAVUNMA

Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelede 10 adet Leopard savaş tankının tahrip olmasının ardından, elindeki bu tanklar için savunma sistemleri almak istediğini ve Rheinmetall'in bu sözleşme ile ilgili olarak Türkiye ile temasların sürdürdüğünü söyledi. Şirketin geliştirdiği 'Hard Kili' adlı savunma sistemini Türkiye'de kuracağı fabrikada kullanacağı belirtiliyor.

Sputnik

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 15:12
  1. Türkiye
  2. Rheinmetall
  3. Almanya
  • milli tankmilli tank25 dk önce
    Allaha şükür olsun bizi kendi başımıza üretime zorluyorlar. Yoksa bir batı lobisi yüzünden tekrar alman ortaklı tank üretirdik.
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti32 dk önce
    ASELSANAkkor projesi var.Hard Kili=AkkorAkkor yapımına yoğunlaşması ASELSANsonra Alman leopartank fabrikası yok Altay tank fabrikası üretim bantını görememiş lazım.Motoruda ne Almanya velevde Avusturya dan değil Ukranyadan bilgi alışverişi ile üretmeli milli hemde hemen.
  • KocasolakKocasolak36 dk önce
    Biz çok çalışacağız, çok ama çok çalışacağız. Yaptığımız işin HAKKINI vererek yapacağız. Eğer böyle canla başla çalışırsak kimselere ihtiyacımız olmaz.
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202339 dk önce
    gelde bu küstahlara güven...
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Siz Olmasa nız da, Biz, O Fabrikayı Kurarız.
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