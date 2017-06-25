Türkiye'de kurulacak tank fabrikasına Almanya'dan engel!

Alman basınında yer alan haberlerde ülkenin önde gelen silah üreticilerinden Rheinmetall'in uzun süreden beri Türkiye'de kurmaya çalıştığı yeni tank fabrikası için gerekli izinlerin Alman meclis komisyonundan çıkmayacağı bilgisi yer aldı.

Habertürk'te yer alan habere göre Alman yetkililer olası iptallere gerekçe olarak Alman teknolojisine sahip silahların Güneydoğu'da PKK'ya karşı kullanılmasından endişe edilmesini gösterdi. Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, Rheinmetall'in Türkiye'de fabrika kurma planları ile ilgili yaptığı açıklamada, yurtdışında bir şirket kurmak için Alman hükümetinin iznine ihtiyaç olmadığını fakat teknoloji transferi için bu iznin gerekli olduğunu söyledi.

Rheinmetall diğer Alman savunma şirketi Krauss Maffei ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Leopard 2 tankının üreticisi durumunda. Diğer yandan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'den Almanya'ya askeri alanda 11 farklı ithalat talebi geldiği ancak bunların tamamının Alman hükümeti tarafından silahların Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde kullanılacağı gerekçesiyle geri çevrildiği biliniyor. Rheinmetall'in Türkiye'deki fabrika inşaatına yönelik son kararı, 26 Nisan'da Alman meclis komisyonu verecek.

TANKSAVARA KARŞI ÖZEL SAVUNMA

Rheinmetall CEO'su Armin Papperger, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelede 10 adet Leopard savaş tankının tahrip olmasının ardından, elindeki bu tanklar için savunma sistemleri almak istediğini ve Rheinmetall'in bu sözleşme ile ilgili olarak Türkiye ile temasların sürdürdüğünü söyledi. Şirketin geliştirdiği 'Hard Kili' adlı savunma sistemini Türkiye'de kuracağı fabrikada kullanacağı belirtiliyor.

Sputnik