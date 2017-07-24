Türkiye’de ilk kez Trabzon’da uygulandı ama şimdi hali içler acısı

Solaklı Deresi üzerinde oluşturulan Taşkın Kontrol, Rekreasyon ve Rehabilitasyon Projesi içerdiği gölet, kamelyalar ve asma köprüsü ile özellikle bölgeye gelen yeril ve yabancı turistlerin beğenisini kazanıyor. Ancak mesire alanı piknikçiler tarafından temiz olarak korunmuyor. Turizm merkezi Uzungöl yolu üzerinde bulunan mesire alanı çöplükten geçilmiyor. Haftasonları özellikle yöre insanı ve Arap turistlerin yoğun olarak kullandıkları mesire alanı piknikçilerin bıraktığı piknik artıkları yüzünden pazartesi günleri adeta çöpten geçilmiyor. Temizliği Of Belediyesi ekipleri tarafından yapılan mesire alanında her hafta sonu benzer görüntülerin oluştuğu belirtiliyor.