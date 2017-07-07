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'Türkiye'de ilk kez camiye gittim, çok süper bir...'

Fenerbahçeli futbolcular Cuma namazı kıldı. Düzce'nin Kaynaşlı Ilçesine bağlı Bıçkıyanı Köyü Camii'nde Cuma namazına giden sarı-lacivertli oyunculara cami çıkışında büyük ilgi gösterildi.

07 Temmuz 2017 Cuma 15:40
'Türkiye'de ilk kez camiye gittim, çok süper bir...'

Fenerbahçeli futbolculardan 2. Kaptan Mehmet Topal, Alper, Şener, Aatıf, Salih, Ertuğrul, Ramazan ve genç kaleci Tarık Çetin namaz sonrası taraftarların fotoğraf çekimi ve imza isteklerini kırmadılar. 

BEŞİKTAŞLI TARAFTAR TOPAL'DAN İMZA İSTEDİ

Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Beşiktaşlı bir taraftar da Mehmet Topal'a yanaşarak imza istedi. Siyah Beyazlı taraftar Topal'dan imza alırken Fenerbahçeli futbolcuya hayranlık duyduğunu söyledi

DİRAR , DHA'NIN SORULARINI YANITLADI

Bu arada Müslüman bir ülkede Cuma namazı kılmaktan son derece keyif aldığını söyleyen Nabil Dirar, soruları yanıtlayarak; "Çok süper bir andı benim için. Çok etkileyici ambians vardı. Türkiye'de ilk kez camiye gitmek ve Cuma namazı kılmak nasip oldu. Evet İlk kez geldim ama son kez de olmayacak" dedi.Fenerbahçeli taraftarların kendisine olan ilgisi karşısında ise Dirar şöyle konuştu:"Onlar harika,  futbolu çok seviyorlar. Bizden sürekli fotoğraf istiyorlar, imza istiyorlar,   

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 15:40
  1. dirar
  2. fenerbahçe
  3. Mehmet Topal
  4. Alper
  5. Şener
  6. Aatıf
  7. Salih
  8. Ertuğrul
  9. Ramazan
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