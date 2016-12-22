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Türkiye'de ilk: Gaz ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir iskelede kurulan ve 5 milyar metreküp üretim kapasitesine sahip LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali, cuma günü hizmete giriyor.

Türkiye'de ilk: Gaz ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak
Eklenme: 22 Aralık 2016, 03:56
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İzmir'in Aliağa ilçesinde, Türkiye'nin ilk yüzen LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla açılıyor. 5 milyar metreküp doğal gaz üretim kapasitesine sahip olacak olan dev yatırım, Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi olmasında önemli katkılar sağlayacak.

YATIRIMCILAR ARASINDA ALİAĞA'NIN TANINMIŞ SANAYİCİLERİ VAR

Kolin ve Kalyon Grubu ile birlikte Etki Liman İşletmeleri Doğal Gaz İthalat ve Ticaret A.Ş. tarafından kurulan ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan 'LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali'nin yatırımcıları arasında, Aliağa'nın tanınmış sanayicilerinden İsmail ve Kamil Önal da yer alıyor.

CUMA GÜNÜ ERDOĞAN VE YILDIRIM'IN KATILIMIYLA AÇILACAK

İki kardeş, yıllık 5 milyar metreküp doğal gaz üretim kapasitesine sahip olacak olan dev yatırımın Türkiye ekonomisine kazandırmanın gururunu yaşarken, dev proje 23 Aralık 2016 Cuma günü saat 14.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılacak.

ALİAĞA'DA İSKELE ÜZERİNE KURULDU

23 Aralık'ta düzenlenecek törenle devreye alınması planlanan tesisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da sık sık gündeme getirirken, tesiste test çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi olmasında önemli rol oynayacak olan yüzen terminalin, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi kıyılarında oluşturulan özel iskele üzerinden faaliyet göstereceği belirtildi.

TÜRKİYE'NİN YILLIK GAZ İHTİYACININ %10'UNU KARŞILAYACAK

Norveç bayraklı 2009 yapımı, 283 metre uzunluğunda, 43 metre genişliğindeki yüzen terminal, FSRU (floating storage and regasification) ismiyle tanımlanıyor. 145 bin metreküp sıvı doğal gaz depolama kapasitesine sahip olan yüzen terminal, 163 derecede sıvılaştırılmış doğal gazın yanı sıra farklı gemilerden alacağı LNG'yi de doğal gaza çevirebiliyor. Yakın zamanda sisteme doğal gaz sağlamaya başlaması beklenen yüzen terminalin kapasitesi, Türkiye'nin yıllık gaz ihtiyacının yüzde 10'una tekabül ediyor.

 
EtiketlerİzmirAliağaTürkiyeCumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanBinali YıldırımBerat AlbayrakNorveç
HABER YORUMLARI
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Bekir karadeniz

Elektriğin kw fiyatı 1.17 tl olsun gik yok ama tamamen ticari amaçlı en yüksek tefecilnin uyguladığı faizi hesap etsen onun da çok çok üstünde bir karla ve dolara endeksli yatırım onu rothscilds de yapıyor bunun neresi hizmet siz zeusa tapsaniz bundan daha insaflı olurdunz ben sizin îmân siz münafık oldugunuza şüphe dahi etmiyorum niye bu zammı haber yapıp halkı bu hirsizlara karşı savun muyorsunuz? Piramitleri uzaylı mi yaptı bu çok önemli ama zamlar ile zulüm önemsiz oyle mi sizin kitabınız yok adi münafıklar

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Hatice

Aliaga bergamaya kac kilometre kardesim belediye baskani beceriksizmi yoksa bergama halkimi hakkini korumuyor chp belediye baskani hukumetten taleptemi bulunmuyor bilmiyorum ama kardesim chp belediye baskani turistik bir ilce olan bergamada dogalgaz yok nerdeyse koylere dogalgaz gidecekken iki adimlik aliagadan bergamaya dogalgaz gelmiyor o halk kendisine hizmet etmeyen kisiyi baskan seciyor allah akil versin

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