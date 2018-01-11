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Türkiye'de ilk Bitcoin soygunu!

İstanbul'da 5 kişilik çete, bir iş adamının Bitcoin hesabını silah zoruyla ele geçirdi. Hırsızlar 8 saat sonra yakalandı.

11 Ocak 2018 Perşembe 12:51
Türkiye'de ilk Bitcoin soygunu!

Dolandırıcılar, kimi zaman zorbalıkla, şiddet ve tehditle kimi zaman da hacker yöntemiyle Bitcoin hesaplarına saldırıyor, bu hesaplardan büyük paralar çalabiliyorlar.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, teknolojik imkanları kullanarak internet üzerinden büyük vurgun yapan hackerları/dolandırıcıları bir bir yakalıyor.

POLİS BİTCOİN'LERİ İADE ETTİ

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen ve Türkiye'nin ilk Bitcoin soygunu olarak bilinen hırsızlık olayı sonrası polis, çalınan 12 milyon değerindeki Bitcoin'i, mağdur iş adamına teslim etti.

5 KİŞİLİK ÇETE

Yaşanan olayda, kendilerine polis süsü veren 5 kişilik çete üyesi bir iş adamını takibe alıp zorla arabayla kaçırarak, Bitcoin hesap şifrelerini silah zoruyla almıştı.

12 milyon lira değerindeki Bitcoin'i, kendi hesabına alan çete üyeleri daha sonra kayıplara karışsa da siber tim ekiplerinin sıkı takibi sonucu 8 saat sonra yakalanmıştı.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 12:51
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