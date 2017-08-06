Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye’de ikinci olacak… Cumhurbaşkanı oraya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgu sahasında incelemelerde bulundu.

06 Ağustos 2017 Pazar 16:39
Türkiye’de ikinci olacak… Cumhurbaşkanı oraya gitti

 Memleketi Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesi Merkez mahallesindeki evinden öğle saatlerinde çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu ilçe merkezinde yapımı süren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Geliştirme Vakfı Konakları inşaatını ziyaret etti. Burada inşaat işçileri ile fotoğraf çektiren ve yetkililerden inşaat hakkında bilgi alan Erdoğan, ardından Rize’nin Pazar ilçesine geçerek Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgu sahasında incelemelerde bulundu. Şantiyede dolgu çalışmaları ile ilgili brifing alan Erdoğan’a Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eşlik etti.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Konut inşaatı incelemeleri sonrası şantiye alanından ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yol kenarında bekleyen vatandaşların ve kendisini selamlamak isteyen kalabalıkla bir süre sohbet etti. Vatandaşlarlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. 

TÜRKİYE'DE İKİNCİ OLACAK...

Rize’nin Pazar ilçesi sahilinde deniz dolgusu üzerinde yapılması planlanan havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra Türkiye’de ikinci deniz dolgusu üzerine yapılan havalimanı olacak. Yaklaşık 100 milyon tonluk dolgu kullanılacak projede pist boyu 3 bin metre, pist eni 45 metre olacak. 4 bin 500 metrekare alanda inşa edilecek havalimanı sahile paralel inşa edilecek.
Yılda yaklaşık 2 milyon yolcuya hitap etmesi planlanan havalimanı inşaat tekniği ile de dünyadaki benzerleri arasında Avrupa'da 1., dünyada 3. olma özelliğine sahip olacak. Deniz üzerinde inşa edilecek bir hava limanı olmasına rağmen kara hava limanları ile aynı boyutlarda ve özelliklerde olacak. Havalimanının 750 milyon TL'ye mal olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 16:39
  1. Son dakika
  2. son dakika erdoğan
  3. günaysu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burak Yılmaz'dan Erdoğan paylaşımı!
    1. Burak Yılmaz'dan Erdoğan paylaşımı!
    2. Feyzioğlu buna da itiraz etti… Bakın..
    3. Su kanalına düşen domuzların mücadelesi
    4. Dün jet ski ile Yunanistan’a kaçarken..
    5. Gaziantep'te otogarda mühimmat bulundu
    6. Sirkenin bu faydalarını biliyor..
    7. Türkiye’de ikinci olacak…..
    8. Tarihte bugün
    9. Feyzioğlu, tek tip kıyafet..
    10. Kazalı araba nasıl anlaşılır?
    11. Akıl almaz olay!Öyle bir yere girdi..
    12. Gökçek'ten bomba iddia: Söyleyin..
    13. Herkes oraya akın etti! Bugün..
    14. Başkan'ın belediye binasına astırdığı..
    15. MİT TIR'ları davasında şok eden detay!
    16. Ölümcül darbe
    17. Antalya’da vahşet: 20 kedi katledildi
    18. Kayseripor’da izdihamlı store açılışı
    19. Sıcaklar, denizi olmayan kentte Hazar..
    20. Göztepe'nin yaş ortalaması yükseldi
    Atın bu kadını vatandaşlıktan!
    Atın bu kadını vatandaşlıktan!
    YAŞ'ta Amerika'nın istediği olmadı!
    YAŞ'ta Amerika'nın istediği olmadı!
    'Benden ümidinizi kesmeyin' ifadesinin manası şudur!
    'Benden ümidinizi kesmeyin' ifadesinin manası şudur!
    PKK'nın canını alan detay! 30 yıldır böylesi görülmedi...
    PKK'nın canını alan detay! 30 yıldır böylesi görülmedi...