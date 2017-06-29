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Türkiye'de GPS alarmı! ABD uyduları köreltmiş

GPS sinyallerinin kesilmesiyle ile ilgili yayınlanan bilgilendirme notunun arkasından, ABD'nin 'uydu körelttiği' iddiası ortaya atıldı.

29 Haziran 2017 Perşembe 20:02
Türkiye'de GPS alarmı! ABD uyduları köreltmiş

Ankara’dan kontrol edilen ve Türkiye’nin doğusundaki hava sahasında zaman zaman Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) sinyallerinin kesilmesiyle ile ilgili yayınlanan bilgilendirme notunun arkasından, ABD'nin 'uydu körelttiği' iddiası ortaya atıldı.

ANKARA DA DAHİL OLDU

Havacılık uzmanları, ABD’nin Suriye’ye yaptığı hava operasyonu nedeniyle bölgede zaman zaman GPS uydularını köreltildiği, bu nedenle Ankara’nın da dahil olduğu FIR olarak adlandırılan Türkiye’nin doğusundaki hava sahasında GPS sinyallerinin kesintiye uğradığı belirtildi.

GPS 32 UYDUYLA ÇALIŞIYOR

GPS, 1978 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı tarafından kuruldu. Yörüngedeki 32 uydudan gelen sistemlere göre GPS’ler konum bilgisi alıyor. Hem sivil hem de askeri olarak kullanılan sistem sadece 5 metre hatayla konum bildiriyor.

Ancak sistemi işleten ABD, istediğinde uyduları köreltebiliyor. ABD benzer köreltmeyi geçen yıl da yapmıştı. Bu durumda sinyallerin kesilmesi veya zayıflaması konusunda NOTAM olarak adlandırılan havacılık bilgi notları Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından paylaşılmıştı.

DHMİ’nin dün verdiği NOTAM’da, "Ankara FIR (hava sahası) içerisinde uçuş düzenlenmekte olan hava aracı işleticilerinin GPS sinyal kesintilerine karşı müteyakkız olmaları tavsiye edilir" denmişti. Türkiye’nin hava sahası batıda İstanbul’dan, doğuda Ankara’dan kontrol ediliyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 20:02
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