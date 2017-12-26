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Türkiye'de görülen ışığın nedeni balistik füze

Türkiye’de sabah erken saatlerde gökyüzünde gözlemlenen ışık hüzmesinin Rusların test ettiği RS-12M tipi balistik füze olduğu ortaya çıktı.

26 Aralık 2017 Salı 22:16
Türkiye'de görülen ışığın nedeni balistik füze

Rus Tass Haber Ajansı, bugün erken saatlerde Savunma Bakanlığı Stratejik Füze Kuvvetleri’nin yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini bilgisini paylaştı.

Bugün Hazar Denizi’nin kuzey batısında yer alan Kapustin Test Merkezi’nden fırlatıldığı açıklanan RS-12M füzesinin uçuşu, geniş bir coğrafyadan gözlemlendi. Füze seyrini tamamladıktan sonra Kazakistan’daki test merkezine düştü. Füzenin uçuşu sırasında Türkiye’de İstanbul’dan Hatay’a, Samsun’dan Şırnak’a kadar geniş bir alanda görüldü.

“MENZİLİ 13 BİN KİLOMETREYE KADAR ÇIKIYOR”

Atılan RS-12M tipi füzenin menzilinin 13 bin kilometreye kadar çıkabildiğine dikkat çeken Balistik Füze ve Savunma Uzmanı Hakan Kılıç, “Bu füze, ICBM olarak adlandırılan Kıtalararası Balistik Füze. Topol serisi füze ailesinin bir üyesi. Yerden yaklaşık 300 kilometre yükseklikte hedefine doğru ilerliyor. Bu nedenle çok geniş bir coğrafyadan tespit edilebiliyor” dedi.

Daha önceden yapılan testlerde, füzenin oluşturduğu ışık hüzmesi, Ardahan’dan da gözlemlenmişti.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 22:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Rus abddeneyince vaaaav ne teknoloji beee, k.kore deneyince şeytan, bu değilmi...
  • OsmanOsman1 sa önce
    İşimiz çok zor !
  • Kemanci kemalKemanci kemal1 sa önce
    Bizim tankın motoru ne oldu haberi olan varmı?
  • ilk etap olarak 2750km balistik füze yapmalıyız.Pakistan yaptı teknoloji tıransferi alınabilir.Atom da yapılmalıilk etap olarak 2750km balistik füze yapmalıyız.Pakistan yaptı teknoloji tıransferi alınabilir.Atom da yapılmalı2 sa önce
    Rus kafiri kutsal vatan topraklarımıza doğru Harp başlığı olmayan füze denemesi falanda yapamazsın.O KADAR.
  • Kafirin silahları ile silahlanmalı MİLLİBALİSTİK FÜzE YAPALIM deneme ayağı ilePatlayacı başlık olmadan Rusya'ya atalım.Kafirin silahları ile silahlanmalı MİLLİBALİSTİK FÜzE YAPALIM deneme ayağı ilePatlayacı başlık olmadan Rusya'ya atalım.2 sa önce
    Rus kafirinin füzesidaha geçende Kars semalarında görünüp düşmüştü Topol M füzesi 10.000km+menzil olabilir denmişti.Birde bu olay Olmaz.EyRus kafiri bizi vurma denemelerimi yapıyon.Koskoca Rusya federasyonu işgal toprakların var 17.5milyonkmkare Yetmiyormu
  • Fatih Fatih 2 sa önce
    Rus,Amerikan,Çin vb. uzmanları uzun menzilli müzeler üretiyor,bizim uzmanlar da ahkam kesiyor şu kadar km menzilli diye.Biz de bununla teselli buluyoruz.Bu ülkeyi geri bırakanların yatacak yeri yok.
  • Şuurlu müslümanŞuurlu müslüman2 sa önce
    Bu Ruslara guvenmeyin kanmayalim

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