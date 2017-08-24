Türkiye’de faaliyet gösteren banka duyunca şok oldu! Acil koduyla hepsini topluyorlar!

Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka, kendi logosunun bulunduğu plastik halkanın içine yerleştirdiği çeyrek altınların ATM’lerden satışına başladı. Gazete Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre; plastik halkayla birlikte 1 TL büyüklüğünde olan altınlar 2 yıl önce ATM’lerin bozuk para bölümünden dolaşıma sunuldu. Bankanın İstanbul’da bir müşterisi de çeyrek altın yatırımı yapmaya başladı. Aynı müşteri, altın fiyatları yükselince kuyumcuya giderek altınları bozdurmak istedi. Kuyumcu çeyrek altını inceledikten sonra sahte olduğunu söyledi. Müşteri, gittiği diğer kuyumcularda da altının sahte olduğu cevabını alınca bankanın yolunu tuttu.

BANKANIN ÇAĞIRDIĞI UZMAN DA ‘SAHTE’ DEDİ

Müşteri başından geçenleri anlatınca banka bir uzman çağırarak altını inceletti. Uzmanın verdiği yanıt da değişmedi. Bankanın piyasaya sürdüğü altınların sahtesinin yapıldığı anlaşıldı. Bu kez banka yönetimi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda bütün şubelere de ‘Acil’ koduyla çeyrek altınların merkeze gönderilmesi talimatı verildi. Savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken Mesut A., bankanın Esenyurt Kıraç’taki şubesine giderek elindeki 2 çeyrek altını bozdurmak istediğini söyledi. Banka görevlisi, merkezden gelen uyarı yazısını dikkate alarak altını inceledi ve banka adına bası- lan sahte altınlardan olduğunu gördü. Müşteriye fark ettirmeden polis arandı. Gözaltına alınan A., polise altınları bankadan aldığını, sahte olduğunu bilmediğini söyledi ve serbest kaldı. Bu dosya, savcılığın başlattığı soruşturmanın dosyasıyla birleştirildi. Savcılık, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne olayın araştırılması talimatını verdi. Ayrıca banka, kendi içinde sürdürdüğü incelemede de onlarca çeyrek altına daha ulaşınca altın satışlarını tamamen durdurdu.

875 ALTIN BOZDURUNCA YAKAYI ELE VERDİLER

Mali Polis ve banka görevlilerinin yaptıkları araştırmada, geçen yılın temmuz ve eylül ayları arasında biri eski bankacı olan 4 kişinin aynı bankada yoğun olarak çeyrek altın sattığı tespit edildi. Mesut A. 231, Hakan E. 360, Hasan S. 261 ve Ahmet D. 23 olmak üzere toplam 875 altın bozdurulmuştu. Araştırma sonucunda, bu kişilerin birbirleriyle bağlantılı oldukları belirlendi. Bozdurulan 875 altının 856’sı, farklı banka şubelerinde bulundu. Kalan 19 altın dışında başka müşterilerde de sahte altın olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Bu tespitlerin ardından geçen cuma günü İstanbul ve Bursa’da operasyon başlatıldı. Eski bankacı Hakan E., Hasan S., Mesut A. ve Ahmet D. ile birlikte bir şüpheli daha gözaltına alındı. Hakan E., Hasan S., Mesut A. ve Ahmet D. tutuklandı. 200 bin TL’lik vurgunun ardından polis, sahte altınların nerede basıldığını araştırıyor.