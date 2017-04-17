Türkiye'de 'Evet' coşkusu!

İSTANBUL - Anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre “evet” çıkması üzerine Türkiye’nin birçok noktasında kutlama yapıldı. Vatandaşlar, “evet” kararını kutlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halk oylamasını takip ettiği Huber Köşkü’nün bulunduğu Tarabya’da bir araya geldi. Burada “Dik Dur Eğilme Bu Millet Seninle”, “Evet” ve “Recep Tayyip Erdoğan” afişleri açan vatandaşlar, “İşte Ordu İşte Komutan” ve “Recep Tayyip Erdoğan” tezahüratlarında bulundu.Konvoyla Köybaşı Caddesi’ne gelen vatandaşlarsa klakson çalarak, coşkuya ortak oldu.

HALK KISIKLI’YA KOŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Kısıklı’daki konutunun önünde bir araya gelen vatandaşlar da ellerinde Türk bayrağı ve flamalarla kutlama yaptı. Kutlamalar kapsamında konfeti patlatıp, meşale yakan vatandaşlar, “Dik dur eğilme bu millet seninle”, “Recep Tayyip Erdoğan” tezahüratları yapıp, tekbir getirdi.

KUTLAMALAR İLÇELERE YAYILDI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu Sütlüce’ye gelen vatandaşlar, burada seçim otobüsünden yapılan müzik yayınıyla sonuçları kutladı. Ellerinde Türk bayrakları ve “evet” yazılı flamalar taşıyan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım için tezahüratlar yaptı. Bazı vatandaşlar sonuçları meşale yakarak kutlarken, il binası önünden çok sayıda konvoy geçti. Birçok vatandaşın horon teptiği ve halay çektiği görülürken, seçim otobüsünden de sık sık mehter marşı çalındı. Çekmeköy, Sancaktepe, Silivri, Beykoz ve Bağcılar’ın da aralarında bulunduğu ilçelerin merkezi noktalarında da toplanan vatandaşlar, halk oylamasının sonucunu kutladı. Vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlarda bulundu.