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Türkiye'de Eko-Etiket dönemi başlıyor

Türkiye'de tüketicilerin çevreye zararlı ve daha duyarlı ürünler arasında ayrım yapmasına imkan tanıyacak Ulusal Çevre Etiket Sistemine geçiliyor.

09 Ocak 2018 Salı 14:31
Türkiye'de Eko-Etiket dönemi başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, AB Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri (SEI) kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün faydalanıcısı olduğu, 14 Haziran'da başlatılan "Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi" tamamlandı. Proje kapsamında Türkiye'de ilk kez tekstil, seramik ve kağıt sektöründen üç farklı ürün için çevre etiketi uygulanacak. Kriterleri sağlayan, tekstil sektöründe 2, kağıt sektöründe 2, seramik sektöründe 3 olmak üzere 7 firmanın ürünlerine çevre etiketi verilecek. Böylece Türkiye'de, Eko-Etiket sistemine geçilmiş olacak.

TÜRKİYE'NİN "EKO-ETİKET" LOGOSU OLACAK

Toplantıda ayrıca proje dahilinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından "Türkiye Eko-Etiketini Arıyor" sloganıyla düzenlenen, "Ulusal Eko-Etiket Logo Yarışması"nda dereceye girenlere de ödülleri verilecek.

Yarışmaya yapılan 73 başvurudan, değerlendirmeye alınan 85 logo arasından seçilecek logo, Türkiye'nin Eko-Etiket logosu olacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.

EKO-ETİKET NEDİR?

Ürünün ham madde temininden geri kazanımına kadar her safhasını kapsayan ulusal çevre etiket sistemi, temiz üretim, sürdürülebilir tüketim için bir araç ve yeşil aklamaya (çevreye uyumlu gibi göstermeye) karşı kılavuz olacak. Sistem, tüketicilere seçenek sağlayacak bilgiyi sunacak.

Sistemle ayrıca "enerji verimliliği", "atık minimizasyonu" ve "ürün yönetimi" de teşvik edilecek. Böylece insanların, çevreye zararlı ve daha duyarlı ürünler arasında ayrım yapmasına yardımcı olunacak.

Öte yandan, "Türkiye Eko-Etiket" üreticilerin hem ihracatta avantajlı duruma geçebilmesine hem de iç pazarda ürünlerinin tercih edilmesine de imkan sağlayacak.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 14:31
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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