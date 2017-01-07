Türkiye'de e-ticaret büyük potansiyel barındırıyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun, 2017'de e-ticaret sektöründe en az yüzde 30'luk büyüme beklediklerini belirterek, "Ekonomide olumlu gelişmeler söz konusu olduğunda, büyümenin yüzde 50’ler civarında olacağını öngörüyoruz. 2017’de ülkemizin e-ticaret hacminin 50 milyar liraya yaklaşmasını bekliyoruz." dedi.



Sektörün mevcut durumda 100 bin kişinin üzerinde bir istihdam yarattığını belirten Orhun, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen geçtiğimiz yılın yüzde 30'lar civarında bir büyüme ile kapatılacağını söyledi.



ETİD Başkanı Orhun, 2017 yılında sektörde önemli bir büyüme beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



En az yüzde 30 büyüme



Kurda yaşanan dalgalanmaların sektörü olumsuz etkilediğini söyleyen Orhun, fiziksel perakendecilerin bir kısmının yıl sonunda dalgalanmalardan negatif etkilendiği için yatırımlarını yavaşlattığını, bu yatırımcılar için oldukça verimli olan e-ticaret sektöründe yatırımların kesilmemesi gerektiğini dile getirdi.



Orhun, Türkiye'deki e-ticaret hacminin büyük kısmını, sadece internetten satış yapan firmaların sağladığı, birçok ülkede bunun tam tersi bir durum olduğu bilgisini vererek, "Bu nedenle sektör üç kat büyüyecekse, fiziksel perakendecilerin e-ticaret kanalları, bu noktada önemli rol oynayacak." diye konuştu.



"Türkiye'de e-ticaret önemli potansiyel barındırıyor"



Türkiye'deki e-ticaretin önemli aktörlerinden biri olan n11.com CEO'su Won Yong Jo da yaptığı değerlendirmede Türkiye'de 30 milyar dolar hacme yaklaşan sektörün büyük potansiyel barındırdığını söyledi.



E-ticaretin ekonomi içindeki payının, teknolojinin gelişimine paralel hızla büyüdüğüne işaret eden Won Yong, Jo, "Sadece online perakende yapanların hacmi yüzde 32 büyüyerek 8,5 milyar liraya çıktı, çok kanallı perakendecilerde yüzde 33'lük büyüme ile 4,8 milyar lira oldu. Tatil ve seyahat, tüm sektörün büyümesiyle paralel olarak yüzde 31 büyüme ile 8,9 milyar liraya ulaştı. Online bahiste ise yüzde 22 büyüme ile 2,5 milyar liraya ulaşıldı." dedi.



Won Yong, Jo, n11.com olarak 2016 yılında başarılı şekilde geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"2016 yıl sonu büyüme hedefimiz ise yüzde 60 bandında seyredecek. Sektörün üzerinde bir büyüme performansı sergileyeceğiz. Yılın En Uğurlu Kampanyası 11.11 dahilinde n11.com üzerinden 11 Kasım’da 65 milyon liralık satış gerçekleşti. Dünyanın en büyük online satış etkinliği olarak kabul edilen 11 Kasım'da Türkiye rekorunu kırdık. Günde 450 bin adet ürün satışı gerçekleştirirken, güne özel sürpriz fiyatlarla satışa sunduğumuz 11 otomobili 4 saat içerisinde sattık. Günün ilk saatinde 7 milyon lira satış gerçekleştirdik ve bu sürede n11.com’un trafiğinin yüzde 70’i ise mobilden geldi."



Son 5-6 ayda mobile olan ilgi inanılmaz



Ayrıca mobil e-ticaretin Türkiye'de çok daha hızlı geliştiğini ve yükseldiğini bildiren Won Yong, Jo, "Son 5-6 ayda mobile olan ilgi gerçekten inanılmaz. Mobil teknolojilerin daha da gelişmesiyle bu alana yatırım yapan e-ticaret girişimlerinin büyük avantajlar sağlayacağını söyleyebiliriz. Türkiye'de e-ticaretin toplam perakende içindeki payı yüzde 2’lerde iken bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 10’ların üzerinde. Dolayısıyla birlikte gideceğimiz daha çok yolumuz var." dedi.