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Türkiye’de büyüme saygıyı hak edecek

Geçen hafta Ankara ve İstanbul’da Merkez Bankası başta olmak üzere Türkiye’nin ekonomi aktörleri ile görüşmeler yapan JP Morgan, görüşme notlarını yayınladı ve Türkiye’nin 2018 yılında ‘saygıyı hak edecek’ ölçüde büyümeyi sağlayacağını bildirdi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 08:59
Türkiye’de büyüme saygıyı hak edecek

JP Morgan, 2017 yılında hükümetin uyguladığı teşvik tedbirlerinin etkisiyle Türk ekonomisinde beklentilerden çok daha güçlü gerçekleşen büyümenin bu yıl ivme kaybetmesinin muhtemel olduğunu, ancak büyümenin saygıyı hak eder seviyede olmaya devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.

22-23 Ocak tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’u ziyaret eden ve hükümet ile TCMB yetkililerinin yanı sıra bağımsız siyasetçiler, ekonomi analistleri, yerel piyasa katılımcıları ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelen JP Morgan, bu ziyarete ilişkin notlarını yayınladı.

Yapılan ziyarette gerçekleştirilen görüşmelerin Türkiye ekonomisine yönelik ortaya koydukları görüşleri desteklediğini bildiren JP Morgan, Türk ekonomisinin zor da olsa başarıya ulaşacağı senaryosunun gelecek 2 yıl için temel senaryoları olmaya devam ettiğini vurguladı.

GÜÇLÜ GÜVEN VAR

JP Morgan’ın Türkiye tespitleri şöyle:

-Güven, sağlam ekonomik aktivite ve güçlü global risk iştahına bağlı olarak güçlü olmaya devam ediyor.

-Jeopolitik risklerde keskin artış ve 2019 seçimlerine yönelik belirsizlik insanları tedirgin etmeye devam ediyor ve uzun vadeli yatırımları engelliyor.

-Yerel yatırımcılar ve politika yapıcılar, bizim “zor da olsa başarıya ulaşılacak” senaryomuza katılıyor görünüyorlar.

-Hükümet yetkilileri bir erken seçim fikrini güçlü şekilde reddetmeye devam etseler de, yerel piyasa oyuncularına göre hala bir risk var.

-Büyüme performansı, esas olarak hükümetin uyguladığı teşviklerden kaynaklı olarak beklenenden çok daha güçlü.

-Büyümenin bu yıl ivme kaybetmesi ancak saygıya değer seviyede kalmaya devam etmesi büyük olasılık.

-Yüksek büyüme hükümetin ana politika önceliği ve eğer bir yavaşlama olursa yıl sonuna doğru daha fazla teşvik görebiliriz.

-TCMB politikası sıkılaştırmayı sürdürmekte kararlı ve Türk Lirası baskı altına girdiği takdirde daha fazla sıkılaştırma yapması muhtemel.

-Kur istikrarı TCMB ve hükümet için önemli bir öncelik çünkü kurda zayıflık enflasyonist baskı yaratıyor, finansal istikrar için riskleri artırıyor ve yerel güveni önemli oranda zarar veriyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 08:59
  1. JP Morgan
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