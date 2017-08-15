Türkiye'de bir ilk! Samsun'da kuruluyor

İlçeye bağlı 150 rakımlı Köstereli Mahallesi’nde yaklaşık 300 dönümlük bir alan üzerine dikilen ve bin dönüme çıkarılması hedeflenen çiftliğin, Şükrü Güngör Köleoğlu tarafından kurulmasına 2 yıl önce başlandı. ŞG Köleoğlu Çiftliği adı verilen Türkiye'nin ilk fındık çiftliğinin kuruluş çalışmalarını ve koordinatörlüğünü eski Giresun Ziraat Odası başkanlarından ve Keşap Fındık Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Özer Akbaşlı yapıyor.



Çiftlik kurma çalışmaları ile ilgili bilgi veren Özer Akbaşlı, her bakımdan fındık yetiştirmeye elverişli olan bir alana 2014 yılında tüplere alınan bir yaşındaki fidanları 2015 yılından itibaren 7 metre aralıklarla ve tek dal sistemi ile dikmeye başladıklarını belirterek, “300 dönümlük alanın 284 dönümlük kısmına toplam 5 bin 250 Foşa çeşidi fındık fidanını 2016 yılının ortalarına kadar diktik. 3 yaşındaki fidanlardan bu yıl 400 kilogram civarında fındık hasat edeceğiz. Hedefimiz 2021 yılında dönüm başına 450 kilogram fındık üretimini sağlamaktır” dedi.



Çiftlikte üretimin her aşamasında tamamen makineli sistemin kullanıldığını hatırlatan Özer Akbaşlı, şunları söyledi:



“Damla sulama sisteminden, hastalık ve zararlılarla mücadele, toplama, harmanlama, kurutma ve depolama tamamen makinelerle yapılacaktır. Bu sistemle de bir kilogram fındığın maliyeti dolar üzerinden 65 cent, yani Türk parası hesabıyla bugün yaklaşık 2-2,5 liradır.”



Çiftlik sahibi iş adamı Şükrü Güngör Köleoğlu ise iyi tarım ve modern uygulamalar olmak üzere birçok yeniliğin hayata geçirildiği çiftlikle, makineli tarım ile maliyetleri asgari seviyeye indirilebileceğini ortaya koyarak örnek olmayı hedeflediklerini belirtti. Köleoğlu, Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğu böylesi bir ürünü gerçek manada önemseyerek, değer vermesi gerektiğini vurguladı.



Köleoğlu, fındık üretim, ticaret ve ihracatının bilinçli ve planlı bir şekilde yapılması halinde hem üreticilerin, hem de ülkenin bu üründen sağlayacağı kazanımların da artacağını sözlerine ekledi.