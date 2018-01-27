Türkiye'de bir ilk! Bitcoin 'server'larını çaldılar

Akyazı ilçesi Ada caddesi üzerinde bulunan Y.E.A.’ya ait elektronik dükkanına aynı gecede 3 kere gelen hırsızlar, 450 bin TL değerindeki Bitcoin server'larının bulunduğu cihazı, 6 laptop ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Ofiste bulunan güvenlik kameralarını inceleyen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı 27 yaşındaki R.A. ile 33 yaşındaki V.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

BEYOĞLU'NDA YAKALANDILAR

Yapılan araştırma sonrasında şüphelilerin, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde oldukları belirlendi. Polis, operasyonla yakaladığı iki şüpheliyi Sakarya'ya getirdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması ve çalınan malzemelerin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.