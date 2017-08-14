Türkiye'de bir ilk! Başkentte açılıyor!

Ata, Güney Koreli ortaklarıyla ihalesini kazandıkları Karapınar YEKA güneş projesi kapsamında kurulacak 450 milyon dolarlık Türkiye’nin ilk entegre yerli güneş paneli üretim fabrikası ile Ar-Ge tesisi için prensipte mutabakat sağladıkları Başkent OSB yönetimiyle tesisin kurulacağı arazi için gelecek haftalarda ön anlaşma imzalanacağını söyledi.

Ardından fabrikanın inşaatı için çalışmalara başlanacağını anlatan Ata, “Entegre üretim tesisi ingot/wafer fabrikası, güneş hücresi üretim fabrikası ve panel üretim fabrikası olmak üzere üç fabrikadan oluşacak. Fabrikada dünyanın en yüksek teknolojisine sahip güneş panelleri üretilecek. Ortağımız Hanwha Q-Cells firması bu yatırıma bütün kaynakları ve stratejik birikimleriyle tam destek veriyor.

2018’de üretim...

Fabrikanın kapasitesi ilk etapta 500 megavat olacak ancak tesis yatırımını toplamda bin megavata kadar kapasite artışını mümkün kılacak şekilde planladık. Bu entegre fabrikanın kasım ayında temelini atmayı ve 2018 sonunda panel üretimine başlamayı hedefliyoruz” dedi.

Ata, fabrikanın 250 dönümlük geniş bir alana kurulacağını belirterek, toplam bin kişiye yakın mühendis ve teknisyenin çalışacağı fabrikayla birlikte, yüzde 80’i Türk mühendislerden oluşacak en az 100 araştırmacı mühendisin çalışacağı bir de Ar-Ge tesisinin faaliyete geçeceğini söyledi. Ata, “Panellerin 2018 sonunda üretiminin başlamasının hemen ardından, 2019’un ilk çeyreğinde de santralimizin kurulan ilk ünitelerinden elektrik üretimine başlayacağız” dedi.