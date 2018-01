'Türkiye'de başka takımda oynamak istemiyorum!'

Kendini Bursaspor'a ait hissettiğini söyleyen Ertuğrul Ersoy, "Samimi bir şekilde söylüyorum, buradan ayrıldığım zaman hedefim yurtdışına gitmek. Yoksa ciddi anlamda burada keyfim çok yerinde ve Türkiye'de başka bir takımda forma giymek istemiyorum. Buradan ayrıldığım zaman da o durak kesinlikle Avrupa olacak. Bunu çok küçük yaşlarda kendime hedef koydum ve şu anlarda bu belirginleşti kafamda, kendi hikayemi çiziyorum. Kesinlikle yoluma Avrupa'da devam etmek istiyorum, inşallah nasip olur. Eğer sezon sonu da kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda şayet olursa, A Milli takım oyuncusu Ertuğrul olarak Avrupa'ya gitme hedefim var" ifadelerini kullandı.

"A MİLLİ TAKIM İÇİN KAMPA KATILACAKTIM..."

Milli takım sürecine ilişkin de konuşan Ertuğrul, "Mircea Lucescu'nun hakkımda yaptığı açıklamalar beni mutlu etti. Aslında son milli takım kampına katılacağım haberi gelmişti bana, çok mutlu olmuştum. Ancak Ümit Milli Takımımızın resmi maçı vardı, A Milli Takımımızın maçı ise hazırlık mücadelesiydi. Lucescu da bu yüzden 'seni buraya almıyorum' demişti. Şu an A Milli Takım için önümde bir engel kalmadı. Umarım mart ayında A Milli Takım'a gidebilirim. Her Türk oyuncunun hedefi zirve olan A Milli Takım'da yer alabilmektedir. Alt yaş kategorilerinde birçok maça çıktım ancak zirve A Milli Takım. Bende her genç oyuncu gibi orada forma giyebilmek için can atıyorum, Avrupa'ya gidebilirsem A Milli oyuncu olarak gitmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"PAUL LE GUEN NET BİR İNSAN"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen'e de ayrı bir parantez açan Ertuğrul Ersoy, "Çok net, kararlı ve çizgileri olan bir insan. Takımda oyuncularla ilişkileri çok iyi, güler yüzlü, çok keyifli bir dönem geçiriyorum. Le Guen ile birlikte yükselen de bir grafiğim var. Le Guen, 'ben buyum' diyor, sizden hiçbir şekilde çekinmez Batalla da olsanız, Ertuğrul da olsanız. Ligin 3'üncü haftasında performansımda problem vardı, sürekli kadrodaydım, ben oynamayı düşünürken hocamız beni kenara çekti. 'Senin performansın yeterli değil, kadroya almayacağım' dedi. Sonrasında milli takıma gidip gelişimin ardından 5'inci hafta forma vermeye başladı. 2 hafta önceki halime baktığımızda 'hocam haklıymış' dedim. O tutumu, benim geri dönüşüm oldu. Problem yaşıyordum, yüzüme söyledi ve kendime 'Ertuğrul kendine gel' dedim" ifadelerini kullandı.