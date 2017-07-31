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Türkiye'de bakın kaç kişi internet kullanıyor

İngiltere merkezli global sosyal medya ajansının araştırmasında, 2017 yılı Türkiye rakamlarına göre aktif internet kullanıcısı sayısının 48 milyon kişi olduğu ve Türkiye nüfusunun yüzde 60’ının internete bağlı bulunduğu belirlendi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:52
Türkiye'de bakın kaç kişi internet kullanıyor

İngiltere merkezli global sosyal medya ajansı We Are Social’ın araştırmasına göre, Türklerin internette geçirdiği süre son bir yılda yüzde 60 artarak 6 saat 46 dakikaya ulaştı.

Araştırmaya göre, 2017 Türkiye rakamlarına göre aktif internet kullanıcısı sayısı 48 milyon kişi olduğunu ve Türkiye nüfusunun yüzde 60’ı internete bağlı olduğunu belirlendi. Bu kitlenin yüzde 87’si internete düzenli olarak her gün girmekte olduğu ve haftada en az bir kez girenlerin oranının ise yüzde 9 olarak belirlendi. Günlük ortalama televizyon izleme süresi ise aynı araştırmaya göre sadece 2 saat 14 dakika olarak belirlendi.

İnternette geçirilen sürenin 3 saat 1 dakikası sosyal medya kanallarında

İnternette geçirilen sürenin 3 saat 1 dakikası sosyal medya kanallarına ayrılırken, en çok Youtube yüzde 57, Facebook yüzde 56 ile Youtube’un hemen ardından gelirken, ağırlıkla tercih edilen diğer sosyal medya kanalları ise Instagram yüzde 45, Twitter yüzde 44, WhatsApp yüzde 40 ve Messenger yüzde 36 olarak aktarıldı. 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:52
  1. İngiltere
  2. Youtube
  3. WhatsApp
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