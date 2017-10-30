Türkiye’de AIDS tehlikesi artıyor mu?

Sabah gazetesinden Mevlüt Tezel bugünkü yazısında 'AIDS dünyada azalırken Türkiye’de artıyor' başlıklı yazısı ile HIV taşıyıcılarının sayısının Türkiye’de son yıllarda sayısının artığına kaleme aldı.

HIV/AIDS son yıllarda dünyada azalıyor, özellikle 2010'dan itibaren hastalığın yayılmasında büyük bir düşüş yaşanıyor ama Türkiye'de son 10 yılda yüzde 465 arttı. Bu korkunç bir oran.

Halbuki Türkiye bu hastalıkla 1985 yılında tanıştı. Tüm dünyada HIV/AIDS hızla artarken, o zamanlar Türkiye'de hasta sayısı sadece üçtü. Aradan 32 yıl geçti. Şimdi 14 binden fazla AIDS hastası var. Bu resmi rakamlar, bir de bilinmeyenler var.

Bu artışın en büyük nedeni ise bilinçsizlik. Başkent Üniversitesi'nin, Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi ve Gilead Sciences'ın desteği ile gerçekleştirdiği HIV/AIDS Farkındalık Anketi'nin sonuçları, geçtiğimiz günlerde açıklandı. Dünyada bugüne kadar yapılan en büyük HIV/ AIDS Farkındalık Araştırması olarak kabul edilen ankette, 21 bin 347 kişiyle yüz yüze görüşüldü.

Araştırmaya göre halkın yüzde 77.3'ü AIDS hakkında hiçbir bilgiye sahip değil. Hastalığın bulaşma yolları konusunda, katılımcıların yüzde 25.7'si kan yolu, yüzde 22.5'i korunmasız cinsel ilişki ile bulaşabileceğini bilmezken, yüzde 34.8'i el sıkışma, sarılma ve yüzde 59.1'i öpüşme ile bulaşabileceğini ifade etti. Araştırmaya katılanlara göre; halkın yüzde 75'i tedavi altındaki hastaların normal bir yaşam sürdürebileceğini bilmezken, yüzde 49.8'i HIV testi yaptırırken kimliklerini ibraz etmeleri gerektiği düşüncesinde.

HIV/AIDS hastalığı dünyada büyük artış gösterdiği 1990'lı yıllarda Türk medyasında HIV/AIDS hakkında sürekli haberler, bilgilendirici programlar yayınlanıyordu ve halk bilgilendiriliyordu. Elbette birçok ünlü insanın AIDS yüzünden ölmesi dikkat çekiyordu. Kısacası Türkiye'de hasta sayısı az iken AIDS ile ilgili daha çok haber yapılıyordu.

Şimdi ise ironik bir şekilde Türkiye'de HIV/AIDS'li hasta sayısı çılgınca yükselirken halkın bu hastalığa karşı bilinçli olmadığını görüyoruz.

Acilen Sağlık Bakanlığı ve medya birlikte hareket etmeli. HIV/AIDS ile ilgili halkı bilgilendirecek kampanyalar, sosyal sorumluluk projeleri üretilmeli, yeni kamu spotları çekilmeli.