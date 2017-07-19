Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'de 60 bin bebek devletin takibinde

Türkiye'de ilk kez devlet ilk 5 yaşına kadar iyi beslenmeyen, yeterli gıdaya ulaşamayan kronik hastalık riski taşıyan bebeklerin envanterini çıkardı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:42
Türkiye'de 60 bin bebek devletin takibinde

Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) uzmanları 60 bin bebek ve ailesini tek tek evlerinde ziyaret etti. Bebekler ve ailelerinin ihtiyaçları karşılanarak beslenme yetersizlikleri ve gelişim gerilikleri engellenecek.

Kötü beslenmeye bağlı çıkacak hastalıkları önlemek için ise ilk kez devletin diğer kurumları ile birlikte işbirliği yapıldı. Kötü beslendiği belirlenen bebek ve çocukların gıdaları devlet tarafından karşılanacak.

SGK yetkilisi konuyla ilgili şunları söyledi: "Kötü beslendiğine dair raporu alan bebeklerimizin mama ve beslenmesini SGK ödüyor. Normalde bu bebeklerin ilk rapor sonrası iyileşmesi gerekiyor ama aile ikinci kez rapor alırsa burada sorun olduğunu görüyoruz. Malnütrisyon hastalığı, 0-5 yaş arası çocuklarda ciddi geriliğe neden oluyor. Bu gerilik bedensel olmanın yanı sıra zeka geriliği olarak da görülüyor. Bu da SGK'yı ilgilendiren en önemli konu. Bir hastalık oluşmadan önce engellemek sağlık harcamasını da düşüren bir faktör."

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:42
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    1. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    2. AK Parti'den referandum ve 'yürüyüş'..
    3. Barzani'ye ABD'den bir şok daha!..
    4. Pilottan itiraf! Şikayete gittim hepsi..
    5. Amerika'da İslamofobik olaylar yüzde..
    6. FETÖ'cü hainleri göreve atayan kirli..
    7. Sivasspor'dan bir takviye daha!
    8. 'Küçük Rusya'yı kurmuşlardı! Rusya'dan..
    9. Bu 7 ilde yaşayanlar dikkat…..
    10. Pawel Poljanski'nin paylaştığı..
    11. BAE veliahtının kirli yüzü ortaya..
    12. West Ham United, kaleci Joe Hart'ı..
    13. 'Karada kulaç atan adam': Ayağım..
    14. Meteorolojiden 7 il için kuvvetli..
    15. İzmir'de 'Ölüyorum anne...' yazıp..
    16. 'Fırat Kılıcı'na 'Amerika kalkanı'!..
    17. Teröristbaşından talimat aldılar!
    18. Amerika'dan 'İran' itirafı
    19. 7 milyarlık kaçak gümrüğe takıldı
    20. Gölete giren iki kişiden haber..
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
    Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!