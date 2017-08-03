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Türkiye’de 3 adet bulunan araç 2,6 milyon TL’ye satıldı

Türkiye sadece 3 adet bulunan, Ferrari 599 GTO , 2 milyon 600 bin TL’ye satıldı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:31
Türkiye’de 3 adet bulunan araç 2,6 milyon TL’ye satıldı

Ferrari’nin sadece 599 adet ürettiği 599 GTO modeli bir koleksiyonerden bir diğerine satıldı. Türkiye’de 3 adet bulunan araçlardan bir tanesinin satışı 2 milyon 600 bin TL’ye gerçekleştirildi. Satışı gerçekleştirenS&S Motors’un Genel Müdürü Ferhat Albayrak, “Ferrari’nin sadece 599 adet ürettiği 599 GTO modelini, bir koleksiyonerden bir diğerine satışını gerçekleştirdik. Ülkemizde sadece 3 tane olan 670 HP’lik bu özel model, klasik tutkunlarının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gözdelerinden biri olmasıyla ön plana çıkıyor” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:31
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