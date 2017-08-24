Türkiye yüzünü DOĞU’YA çevİrdi

Türkiye ile Vietnam arasında ekonomi, gümrük ve standartlar alanında 3 anlaşma imzalandı. Vietnam Başbakanlık Binası’ndaki ortak basın toplantısı öncesinde, Başbakan Binali Yıldırım ve Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc’un eşliğinde, iki ülke arasındaki anlaşmalar imza altına alındı. Ekonomi Bakanlığı ile Vietnam Planlama ve Yatırım Bakanlığı arasındaki serbest bölgeler, ihraç işleme bölgeleri, ekonomik bölgeler ve özel ekonomik bölgeler alanındaki işbirliğine dair mutabakat zaptını, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Planlama ve Yatırım Bakanı Nguyen Chi Dung imzaladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Maliye Bakanlığı arasındaki gümrük alanında işbirliği ve karşılıklı idari yardım anlaşması, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile Vietnam Maliye Bakan Yardımcısı Vu Thi Mai tarafından imzalandı. TSE ile Vietnam Standartlar, Meteoroloji ve Kalite Departmanı (STAMEQ) arasındaki eylem planını ise TSE Başkanı Sebahattin Korkmaz ile STAMEQ Genel Müdürü Tran Van Vinh imzaladı.

BİZE BENZİYORLAR

Yıldırım, Başbakanlık Binası’nda Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Vietnam, Uzakdoğu’nun bu bölgesinde son yıllarda çok önemli bir kalkınma hamlesi gerçekleştiriyor. Türkiye de Vietnam gibi kalkınan dinamik bir ülke. Dolayısıyla iki ülke arasında benzerlik var. Nüfusları birbirine yakın, büyüme oranları yüksek. 2020’ye kadar ikili ticaret hacmimizi 4 milyar dolara rahatlıka ulaştırabiliriz, bununla ilgili potansiyel mevcuttur” dedi.

Türkiye ve Vietnam’ın konumları itibarıyla birbirleri için kendi coğrafyalarında birer fırsat kapısı özelliği taşıdığını anlatan Başbakan Yıldırım, Vietnam’la ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığında olduklarını dile getirdi.

YENİ SAYFA AÇILDI

Vietnam Başbakanı Nguyen de, “Başbakan Yıldırım’ın ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasını umuyorum. Görüşmede iki ülke arasında farklı alanlardaki işbirliğini geliştirilme konusunda hemfikir olduğumuzu teyit ettik” ifadelerini kullandı.

Her iki ülkenin de işadamlarına destek vermesi gerektiğini vurgulayan Nguyen, Güney ve Doğu Çin denizlerindeki sorunların ve diğer uluslararası meselelerin barışçıl yollardan diyalogla çözülmesi konusunda da aynı fikirde olduklarını belirtti.

Nguyen, iki ülke arasında çift vergilendirmenin kaldırılması konusunda ortak karar alındığını sözlerine ekledi söyledi.