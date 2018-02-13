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Türkiye: Yunanistan derhal son versin

Dışişleri'nden Yunanistan'la Kardak gerilimine ilişkin son dakika açıklama geldi. Açıklamada, "Yunan tarafı kamuoyunu yanıltmaktadır. Tehlikeli harekatlere son verilsin" ifadesi kullanıldı.

13 Şubat 2018 Salı 20:12
Türkiye: Yunanistan derhal son versin

Dışişleri'nden Yunanistan'la Kardak gerilimine ilişkin son dakika açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Protesto gösterisinde bulunduğu iddiası çarpıtmadı. Yunan tarafı kamuoyunu yanıltmaktadır. Tehlikeli harekatlere son verilsin" ifadesine yer verildi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 20:12
  1. Yunanistan
  2. Protesto
  3. Dışişleri Bakanlığı

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