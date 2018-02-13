Türkiye: Yunanistan derhal son versin
Dışişleri'nden Yunanistan'la Kardak gerilimine ilişkin son dakika açıklama geldi. Açıklamada, "Yunan tarafı kamuoyunu yanıltmaktadır. Tehlikeli harekatlere son verilsin" ifadesi kullanıldı.13 Şubat 2018 Salı 20:12
Dışişleri'nden Yunanistan'la Kardak gerilimine ilişkin son dakika açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Protesto gösterisinde bulunduğu iddiası çarpıtmadı. Yunan tarafı kamuoyunu yanıltmaktadır. Tehlikeli harekatlere son verilsin" ifadesine yer verildi.
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