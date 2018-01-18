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Türkiye yükselişe geçti

FIFA dünya klasmanında Türkiye, bir basamak çıkarak 41. sıraya yerleşti.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:55
Türkiye yükselişe geçti

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ocak ayı dünya sıralamasına göre, ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek 41. sıraya yerleşti.

Almanya zirvedeki yerini korudu

FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Brezilya 2'nci, Portekiz de 3. sıradaki yerini korudu.

Kuveyt, 15 basamak birden atlayarak 174. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Şubat'ta açıklanacak.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 14:55
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