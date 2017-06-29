Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, Türkiye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK’nın taciz ateşine karşılık vermesine ilişkin değerlendirmesinde, TERÖR PYD/PKK’nın başını çektiği Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) Rakka operasyonundan alıkoyacak her müdahaleden kaygı duyduklarını söyledi.

DİLLON: DİKKATİMİZİN DAĞILMASINI İSTEMİYORUZ

PYD/PKK’nın taciz ateşine karşılık Türkiye’nin, terör örgütünün Afrin bölgesindeki mevzilerini top atışına tutmasıyla ilgili bir soru üzerine Albay Dillon, Rakka’da DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede dikkatlerinin dağılmasını istemediklerini söyledi.

Afrin bölgesinin ABD’nin operasyon alanıyla çok ilişkili olmadığını da hatırlatan sözcü, Rakka operasyonun üçüncü haftasında olduklarını ve bütün kuvvetlerin oraya odaklanması gerektiğini söyledi.

'ABD'NİN BİR MÜDAHALESİ OLACAK MI?'

Dillon, ABD’nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK unsurlarını desteklemediğini hatırlatan ve oradaki Türkiye destekli muhalif kuvvetlerle terör örgütü PYD/PKK’nın askeri kolu YPG arasındaki çatışmalardan kaygı duyup duymadığını soran AA muhabirine şu yanıtı verdi: “Şu anda odaklandığımız yer olan Rakka’dan dikkatleri çevirecek veya caydıracak her şeyden kaygılıyız. Dolayısıyla eğer Rakka savaşında olan SDG(YPG) odağını başka bir yere çevirirse, bu onların DEAŞ ile savaşmadığını gösterir. Bu durumun ortaya çıkmasından kaygılıyız. Bunun nereden geldiği ve kimin sebep olduğu önemli değil.”

SDG'Yİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye’nin örgütle mücadele etmeye devam etmesi durumunda ABD’nin bir müdahalesinin olup olmayacağına yönelik bir soruya ise Dillon, “Oraya varmayacağız. Bu konuda spekülasyonda bulunmak istemiyorum. Ortağımız SDG(YPG)’yi Rakka’da ve belki de başka yerlerde DEAŞ’a karşı destekleyeceğiz.” dedi.