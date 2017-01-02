Türkiye yerel parada hedef yükseltti

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bir araya geldiği gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya ve İran'la yerel para birimleri ile ticaret konusunda teknik anlamda her şeyin olumlu ilerlediğini anlatan Zeybekci, "Bunun kapsamını genişleterek devam ettirmek istiyoruz. Türkiye olarak, 430 milyar dolar seviyesindeki toplam dış ticaretimizin yüzde 10-15'lik kısmını milli paralarla yapabilir hale gelmeyi hedefliyoruz. Bu bizim için son derece önemli." dedi.

DOVİZ KURUNDAKİ DURUM

Kurdaki gelişmelerin sorulması üzerine Zeybekci, kurun birçok etkisi olduğunu ama bunun kalıcı olmadığını söyledi. Zeybekci, kurun en yüksek seviyesinden alınarak ekonomiye fatura çıkartılmasının matematiğe aykırı olduğunu vurgulayarak, ülkenin yükümlülüklerini yerine getirememe riskinin bulunmadığının altını çizdi.