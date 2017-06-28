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Türkiye vurdu, teröristbaşı Salih Müslim Rusya'ya yalvardı!

Terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim, Türkiye'nin bombaladığı Afrin'de Rusya'nın asker bulundurması gerektiğini söyledi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 21:17
Türkiye vurdu, teröristbaşı Salih Müslim Rusya'ya yalvardı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınır güvenliği için her türlü tehdide anında cevap verileceğinin uyarısında bulunmuştu.

Bu kapsamda hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de bulunan PYD/YPG mevzilerini obüs toplarıyla bombaladı.

Bölgedeki terör hedefleri imha edilirken, terör örgütünün elebaşı hemen bir açıklama yaptı.

"HER GÜN TOP ATIŞLARIYLA VURULUYOR"

Rusya'ya çağrıda bulunan teröristbaşı Salih Müslim, Afrin'de işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin bombardımanı nedeniyle ağır darbe alan Müslim, "Afrin her gün top atışlarıyla vuruluyor. Rusya'nın buraya üs kurarak bizimle işbirliği yapması gerekiyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 21:17
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